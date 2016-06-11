حرم عبد الرحمن فقيه في ذمة الله

توفيت مساء أمس الجمعة حرم رجل الأعمال عبد الرحمن فقيه، وسيُصلَّى عليها عقب صلاة الفجر اليوم بالحرم المكي الشريف بمكة المكرمة، وستُدفن بمقابر المعلاة.
"سبق" تتقدَّم بأحرِّ العزاء وخالص المواساة لذوي الفقيدة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته.
توفيت مساء أمس الجمعة حرم رجل الأعمال عبد الرحمن فقيه، وسيُصلَّى عليها عقب صلاة الفجر اليوم بالحرم المكي الشريف بمكة المكرمة، وستُدفن بمقابر المعلاة.
"سبق" تتقدَّم بأحرِّ العزاء وخالص المواساة لذوي الفقيدة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته.
توفيت مساء أمس الجمعة حرم رجل الأعمال عبد الرحمن فقيه، وسيُصلَّى عليها عقب صلاة الفجر اليوم بالحرم المكي الشريف بمكة المكرمة، وستُدفن بمقابر المعلاة.
"سبق" تتقدَّم بأحرِّ العزاء وخالص المواساة لذوي الفقيدة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته.
توفيت مساء أمس الجمعة حرم رجل الأعمال عبد الرحمن فقيه، وسيُصلَّى عليها عقب صلاة الفجر اليوم بالحرم المكي الشريف بمكة المكرمة، وستُدفن بمقابر المعلاة.
"سبق" تتقدَّم بأحرِّ العزاء وخالص المواساة لذوي الفقيدة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته.