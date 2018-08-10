حريق بأعلاف تربة حائل و"المدني" يواصل عملية إخماده

عشوائية التنظيم أسهمت في امتداد النيران إلى مساحات كبيرة

شبّ حريق هائل، صباح اليوم، بسوق الأعلاف بتربة حائل (٢٠٠ كلم شمالي حائل)، وباشرت الجهات الأمنية والصحية الموقع، حيث بدأت فرق الدفاع المدني في تربة بمحاولة إخماد الحريق الذي لايزال مستمراً.

الجدير ذكره، أن سوق الأعلاف بتربة يقع شرق المدينة بالقرب من أسواق الماشية على مساحة خصّصتها البلدية لبائعي الأعلاف، إلا أن عشوائية التنظيم لأعلاف البرسيم والشعير أسهمت في وصول الحريق إلى مساحات أكبر من السوق، حيث لوحظ تداخل وتشابك الغرف الخشبية التي اتخذها عمالة تنزيل وتحميل الأعلاف مسكناً لهم.