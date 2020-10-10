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حريق بعداد الكهرباء الخارجي يُخلي مدرسة بنات بعفيف دون إصابات

قائدة المدرسة وزميلاتها نجحن في إخماده ومنع امتداده وإبلاغ الدفاع المدني

نجحت قائدة مدرسة للبنات بإحدى قرى عفيف وزميلاتها، في إخماد حريق شَبّ في عداد الكهرباء الخارجي للمدرسة ومنع امتداده للمبنى، مع إخلاء الطالبات ومنسوبات المدرسة دون أن يصاب أحد بأذى.

وفي التفاصيل، وقع الحريق صباح اليوم في كيبل للكهرباء في السور الخارجي لمدرسة حصينه للبنات؛ حيث بادرت قائدة المدرسة وزميلاتها بإخلاء الطالبات من المخارج المخصصة؛ وفق خطة الطوارئ والسلامة؛ فيما عملت لجنة الأمن والسلامة بالمدرسة، على فصل قواسم الكهرباء لمنع امتداد الخلل لداخل المبنى، بالإضافة لاستخدام طفايات الحريق لإخماد النار المشتعلة.

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بالإدارة عبدالمحسن البعير، أن إجراءات الطوارئ في المدرسة تمت وفق الإجراء النظامي، وعملت إدارة المدرسة كذلك على إبلاغ الدفاع المدني في حينة وشركة الكهرباء، وتم استبدال العدادات والكيابل المتضررة.

وأضاف، أن مدير التعليم بعفيف اطمأن على سلامة الطالبات ومنسوبات المدرسة، ووجّه فِرَق الصيانة بمباشرة الموقع، والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية الداخلية للمبنى؛ على أن تنتظم الدراسة غداً بعد الانتهاء من الإجراءات والصيانة اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حريق بعداد الكهرباء الخارجي يُخلي مدرسة بنات بعفيف دون إصابات
سبق

نجحت قائدة مدرسة للبنات بإحدى قرى عفيف وزميلاتها، في إخماد حريق شَبّ في عداد الكهرباء الخارجي للمدرسة ومنع امتداده للمبنى، مع إخلاء الطالبات ومنسوبات المدرسة دون أن يصاب أحد بأذى.

وفي التفاصيل، وقع الحريق صباح اليوم في كيبل للكهرباء في السور الخارجي لمدرسة حصينه للبنات؛ حيث بادرت قائدة المدرسة وزميلاتها بإخلاء الطالبات من المخارج المخصصة؛ وفق خطة الطوارئ والسلامة؛ فيما عملت لجنة الأمن والسلامة بالمدرسة، على فصل قواسم الكهرباء لمنع امتداد الخلل لداخل المبنى، بالإضافة لاستخدام طفايات الحريق لإخماد النار المشتعلة.

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بالإدارة عبدالمحسن البعير، أن إجراءات الطوارئ في المدرسة تمت وفق الإجراء النظامي، وعملت إدارة المدرسة كذلك على إبلاغ الدفاع المدني في حينة وشركة الكهرباء، وتم استبدال العدادات والكيابل المتضررة.

وأضاف، أن مدير التعليم بعفيف اطمأن على سلامة الطالبات ومنسوبات المدرسة، ووجّه فِرَق الصيانة بمباشرة الموقع، والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية الداخلية للمبنى؛ على أن تنتظم الدراسة غداً بعد الانتهاء من الإجراءات والصيانة اللازمة.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
12:52 PM

حريق بعداد الكهرباء الخارجي يُخلي مدرسة بنات بعفيف دون إصابات

قائدة المدرسة وزميلاتها نجحن في إخماده ومنع امتداده وإبلاغ الدفاع المدني

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
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6,639

نجحت قائدة مدرسة للبنات بإحدى قرى عفيف وزميلاتها، في إخماد حريق شَبّ في عداد الكهرباء الخارجي للمدرسة ومنع امتداده للمبنى، مع إخلاء الطالبات ومنسوبات المدرسة دون أن يصاب أحد بأذى.

وفي التفاصيل، وقع الحريق صباح اليوم في كيبل للكهرباء في السور الخارجي لمدرسة حصينه للبنات؛ حيث بادرت قائدة المدرسة وزميلاتها بإخلاء الطالبات من المخارج المخصصة؛ وفق خطة الطوارئ والسلامة؛ فيما عملت لجنة الأمن والسلامة بالمدرسة، على فصل قواسم الكهرباء لمنع امتداد الخلل لداخل المبنى، بالإضافة لاستخدام طفايات الحريق لإخماد النار المشتعلة.

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بالإدارة عبدالمحسن البعير، أن إجراءات الطوارئ في المدرسة تمت وفق الإجراء النظامي، وعملت إدارة المدرسة كذلك على إبلاغ الدفاع المدني في حينة وشركة الكهرباء، وتم استبدال العدادات والكيابل المتضررة.

وأضاف، أن مدير التعليم بعفيف اطمأن على سلامة الطالبات ومنسوبات المدرسة، ووجّه فِرَق الصيانة بمباشرة الموقع، والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية الداخلية للمبنى؛ على أن تنتظم الدراسة غداً بعد الانتهاء من الإجراءات والصيانة اللازمة.

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