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حريق بغرفة العمليات بمستشفى المجاردة و"المدني" يباشر

أثناء إجراء عمالة لبعض أعمال الصيانة الضرورية

اندلع اليوم حريق بغرفة العمليات بمستشفى المجاردة العام شمال منطقة عسير، وذلك أثناء إجراء عمالة لبعض أعمال الصيانة الضرورية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير "عبدالعزيز بن يحيى آل شايع" أن حريقًا محدودًا جدًّا اقتصر على مفرش طبي وبعض الأدوات البسيطة، وذلك في تمام الساعة "١:٢٥م".

وأشار إلى أنه تم فورًا تطبيق خطط الطوارئ اللازمة وإبلاغ الدفاع المدني احترازيًّا، وتوجه فريق من قسم الأمن والسلامة بالمستشفى حيث سيطروا على الحريق المحدود في وقت وجيز عبر طفايات الحريق.

وأضاف "آل شايع" أنه تنفيذًا لخطط الطوارئ المتبعة عادة في مثل هذه الحالات وحفاظًا على سلامة المرضى؛ فقد تم إخلاء المرضى وتوجيههم مع طاقم طبي مختص إلى منطقة الإخلاء وفق الخطط التي تم تدريب الموظفين عليها مسبقًا، كما تم إخراج جميع أسطوانات الأكسجين وإقفال خطوط الغازات الطبية حتى انتهاء رجال الدفاع المدني من أعمال التهوية اللازمة وتأكدهم من سلامة الموقع.

ولم ينتج عن الحريق أي خسائر بشرية أو مادية، وتمت إعادة المرضى لأقسامهم ويسير العمل في المستشفى الآن بشكل اعتيادي.

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حريق بغرفة العمليات بمستشفى المجاردة و"المدني" يباشر
سبق

اندلع اليوم حريق بغرفة العمليات بمستشفى المجاردة العام شمال منطقة عسير، وذلك أثناء إجراء عمالة لبعض أعمال الصيانة الضرورية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير "عبدالعزيز بن يحيى آل شايع" أن حريقًا محدودًا جدًّا اقتصر على مفرش طبي وبعض الأدوات البسيطة، وذلك في تمام الساعة "١:٢٥م".

وأشار إلى أنه تم فورًا تطبيق خطط الطوارئ اللازمة وإبلاغ الدفاع المدني احترازيًّا، وتوجه فريق من قسم الأمن والسلامة بالمستشفى حيث سيطروا على الحريق المحدود في وقت وجيز عبر طفايات الحريق.

وأضاف "آل شايع" أنه تنفيذًا لخطط الطوارئ المتبعة عادة في مثل هذه الحالات وحفاظًا على سلامة المرضى؛ فقد تم إخلاء المرضى وتوجيههم مع طاقم طبي مختص إلى منطقة الإخلاء وفق الخطط التي تم تدريب الموظفين عليها مسبقًا، كما تم إخراج جميع أسطوانات الأكسجين وإقفال خطوط الغازات الطبية حتى انتهاء رجال الدفاع المدني من أعمال التهوية اللازمة وتأكدهم من سلامة الموقع.

ولم ينتج عن الحريق أي خسائر بشرية أو مادية، وتمت إعادة المرضى لأقسامهم ويسير العمل في المستشفى الآن بشكل اعتيادي.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
06:26 PM

حريق بغرفة العمليات بمستشفى المجاردة و"المدني" يباشر

أثناء إجراء عمالة لبعض أعمال الصيانة الضرورية

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ظافر الشهري - عسير
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اندلع اليوم حريق بغرفة العمليات بمستشفى المجاردة العام شمال منطقة عسير، وذلك أثناء إجراء عمالة لبعض أعمال الصيانة الضرورية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير "عبدالعزيز بن يحيى آل شايع" أن حريقًا محدودًا جدًّا اقتصر على مفرش طبي وبعض الأدوات البسيطة، وذلك في تمام الساعة "١:٢٥م".

وأشار إلى أنه تم فورًا تطبيق خطط الطوارئ اللازمة وإبلاغ الدفاع المدني احترازيًّا، وتوجه فريق من قسم الأمن والسلامة بالمستشفى حيث سيطروا على الحريق المحدود في وقت وجيز عبر طفايات الحريق.

وأضاف "آل شايع" أنه تنفيذًا لخطط الطوارئ المتبعة عادة في مثل هذه الحالات وحفاظًا على سلامة المرضى؛ فقد تم إخلاء المرضى وتوجيههم مع طاقم طبي مختص إلى منطقة الإخلاء وفق الخطط التي تم تدريب الموظفين عليها مسبقًا، كما تم إخراج جميع أسطوانات الأكسجين وإقفال خطوط الغازات الطبية حتى انتهاء رجال الدفاع المدني من أعمال التهوية اللازمة وتأكدهم من سلامة الموقع.

ولم ينتج عن الحريق أي خسائر بشرية أو مادية، وتمت إعادة المرضى لأقسامهم ويسير العمل في المستشفى الآن بشكل اعتيادي.

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