حريق جزئي في "طوارئ صحة حائل"

"المدني" باشَرَ الموقع وأخمد النيران

اندلع حريق مساء أمس الخميس، في أحد مكاتب إدارة الطوارئ والأزمات في "صحة حائل" الواقع بالمجمع الحكومي.



وأكدت "صحة حائل"، في حسابها على "تويتر"، أن الحريق لم يخلّف أي أضرار.



وتلقى الدفاع المدني بلاغاً من أفراد إحدى الجهات الأمنية القريبة من موقع الحريق، بعد أن شاهدوا الدخان ينبعث من المبنى مع رائحة حريق الاحتراق.



وباشر الدفاع المدني عمله بتأمين الموقع، وتأكد من إخماد الحريق وقطع التيار الكهربائي قبل البدء في التحقيق لمعرفة أسبابه.



جدير بالذكر، أن عدة حرائق متقاربة اندلعت في مرافق "صحة حائل" خلال عام؛ منها مستشفى الملك خالد بحائل ومستشفى الحائط العام.



