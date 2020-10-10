وفاة 4 أطفال وإصابة امرأة و4 آخرين في حريق فندق بجازان

الدفاع المدني أعلن الكود الأخضر بعد الحادث

توفي 4 أطفال فيما أصيبت امرأة و4 آخرون جراء حريق بأحد الفنادق في مدينة جازان، حيث أعلن الدفاع المدني الكود الأخضر بعد نشوب الحريق.

وكان قد استقبل مستشفى الحياة الوطني 4 حالات ثلاث منها وفيات لأطفال، فيما استقبل مستشفى العميس حالتين إحداهما طفل توفي وأخرى لطفل مصاب، كما استقبل مستشفى الأمير محمد بن ناصر حالتين لمصابين.

......................

الدفاع المدني يباشر الموقع

حريق في فندق بجازان.. وأنباء عن إصابات

تباشر فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان حريقًا بأحد الفنادق في مدينة جازان فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الحريق نتجت عنه إصابات لم تحدد ماهيتها بعد.

وتشير المعلومات إلى دعم الحادث بآليات من مراكز الدفاع المدني.

وستوافيكم "سبق" بتفاصيل عن الحادث لاحقًا .