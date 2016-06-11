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حريق يخلي 50 نزيلاً من أحد الفنادق في "العزيزية" بمكة

​لا إصابات.. وفريق التحقيق يباشر أسباب وقوعه

أخمدت فِرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ظهر اليوم حريقًا، شبَّ في أحد الفنادق بحي العزيزية دون وقوع أية إصابات.

صرَّح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، وقال إنه "في تمام الساعة الحادية والعشرين والدقيقة السابعة عشرة من يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر رمضان وردنا بلاغ، مفاده وقوع حادث حريق في فندق بحي العزيزية (مخطط البنك)".

وأضاف بأن الحادث كان عبارة عن اشتعال النار في غرفة، تقع بالدور الرابع من مبنى فندقي سكني مكون من 11 دورًا مأهولاً بالسكان؛ فتم إخلاء مبنى الفندق من النزلاء، المقدر عددهم بنحو (50) شخصًا، عن طريق وحدات الإنقاذ، في حين تم إخماد الحادث والسيطرة عليه عن طريق وحدات المكافحة، دون حدوث أية إصابات في الأرواح - ولله الحمد -.

وأوضح الشريف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على أسباب الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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حريق يخلي 50 نزيلاً من أحد الفنادق في "العزيزية" بمكة
سبق

أخمدت فِرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ظهر اليوم حريقًا، شبَّ في أحد الفنادق بحي العزيزية دون وقوع أية إصابات.

صرَّح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، وقال إنه "في تمام الساعة الحادية والعشرين والدقيقة السابعة عشرة من يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر رمضان وردنا بلاغ، مفاده وقوع حادث حريق في فندق بحي العزيزية (مخطط البنك)".

وأضاف بأن الحادث كان عبارة عن اشتعال النار في غرفة، تقع بالدور الرابع من مبنى فندقي سكني مكون من 11 دورًا مأهولاً بالسكان؛ فتم إخلاء مبنى الفندق من النزلاء، المقدر عددهم بنحو (50) شخصًا، عن طريق وحدات الإنقاذ، في حين تم إخماد الحادث والسيطرة عليه عن طريق وحدات المكافحة، دون حدوث أية إصابات في الأرواح - ولله الحمد -.

وأوضح الشريف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على أسباب الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
11:40 PM

حريق يخلي 50 نزيلاً من أحد الفنادق في "العزيزية" بمكة

​لا إصابات.. وفريق التحقيق يباشر أسباب وقوعه

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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5,269

أخمدت فِرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ظهر اليوم حريقًا، شبَّ في أحد الفنادق بحي العزيزية دون وقوع أية إصابات.

صرَّح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، وقال إنه "في تمام الساعة الحادية والعشرين والدقيقة السابعة عشرة من يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر رمضان وردنا بلاغ، مفاده وقوع حادث حريق في فندق بحي العزيزية (مخطط البنك)".

وأضاف بأن الحادث كان عبارة عن اشتعال النار في غرفة، تقع بالدور الرابع من مبنى فندقي سكني مكون من 11 دورًا مأهولاً بالسكان؛ فتم إخلاء مبنى الفندق من النزلاء، المقدر عددهم بنحو (50) شخصًا، عن طريق وحدات الإنقاذ، في حين تم إخماد الحادث والسيطرة عليه عن طريق وحدات المكافحة، دون حدوث أية إصابات في الأرواح - ولله الحمد -.

وأوضح الشريف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على أسباب الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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