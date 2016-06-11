حزب الله البحريني .. 36 عامًا من الإرهاب الدموي المسلح

محلل لـ "سبق" : إدراجه في هذه القائمة يمهد الطريق لإدراجه على لائحة الإرهاب عالميًا

أكد محلل سياسي أن وضع دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين "حزب الله البحريني" ضمن ١٢ كيانًا على قائمة الإرهاب يمهد لوضعه على قائمة الإرهاب الدولي لتوافر جميع شروط الإدراج.

وقال المحلل السياسي الدكتور أحمد الأنصاري لـ "سبق"، إنه لم يعد خافيًا الدعم الإيراني لكيانات تحمل مسميات "حزب الله" و"عصائب الحق" وغيرها في عدة دول، ومنذ سنوات طويلة.

وأضاف أن المهم في الكيانات هو الأشخاص وبصماتهم وبصمات العين ونجد أن هذه الجماعات الإرهابية حتى وإن اختلفت مسمياتها إلا أنها معروفة ومحددة ويجب مكافحتها ومحاربة أفكارها الإرهابية ونواياها الخبيثة.

وكانت القائمة المعلنة أخيرًا قد وضعت 59 فردًا و12 كيانًا على قائمة الإرهاب شملت حزب الله البحريني الذي يعمل على إثارة الفوضى في المملكة البحرينية وقلب نظام الحكم فيها منذ 36 عامًا.

ويعمل حزب الله البحريني بحسب تقارير صحفية بعد مسميات داخل البحرين منها مختلفة منها "الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين" في بداياته، ثم "منظمة العمل المباشر" و"حركة أحرار البحرين" و"منظمة الوطن السليب"، وجميعها تتطابق مع حزب الله اللبناني الإرهابي فكرًا وعملاً وتمويلاً.

وكانت البداية في العام 1981، بعد الثورة الإيرانية بعامين، عندما نفذ الحزب محاولة انقلاب فاشلة على الحكم في البحرين، حيث قامت الحكومة البحرينية بإفشال هذه المحاولة، لتشكل هذه المجموعة بعد أقل من 10 سنوات الجناح المسلح لها باسم "حزب الله البحريني".

وشهدت البحرين في عام 1994 اضطرابات وحالات شغب استمرت عامين، قام المخربون بتكسير واجهة المحال وحرق وقتل وتخريب السيارات والممتلكات العامة بشكل شنيع وبشع، وأعلن حزب الله البحريني وقتها تبنيه لهذه الأعمال.

وفي العام 1996 اكتشفت الحكومة البحرينية المؤامرة المدعومة من إيران، وقامت بقطع علاقاتها مع إيران وسحب السفير البحريني هناك، ليطل في العام 2006 حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني ويتعهد بدعم القوى الشيعية في البحرين حتى تتحرر البحرين ـ على حد زعمه.

وبعد انتهاء أحداث اللؤلؤة في عام 2011م أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها تحفظت على عددٍ من الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء وأعلام لحزب الله وصور ولافتات لرموز إيرانية تابعة لحزب الله اللبناني في تلك الأحداث.