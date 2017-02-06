حزمة برامج وأنشطة موجهة لدور ومراكز "عمل وتنمية" الرياض

نفذت خلال الإجازة وشملت دورات ورحلات وترفيهًا

نفذ عدد من الدور والمراكز الإيوائية واللجان التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ جملة من البرامج والأنشطة خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

فمن جانبها نظمت دار التربية الاجتماعية للبنين بالرياض رحلة للساحل الشرقي لـ26 يتيماً، امتدت لـ10 أيام بغية الترويح عنهم والاطلاع على أبرز معالم المنطقة الشرقية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وشملت الرحلة زياراتٍ للأماكن السياحية والترفيهية وكورنيشَي الدمام والخبر، وبعض البرامج المنوعة.

فيما نظمت دار التربية الاجتماعية بمحافظة شقراء رحلة إلى منطقة القصيم شملت زيارة لمهرجان الحنيني بعنيزة؛ تلبية لدعوة من اللجنة المنظمة، وتشرّف خلالها الأبناء بالسلام على سمو أمير منطقة القصيم "الأمير فيصل بن مشعل بن سعود"، والتقاط الصور التذكارية معه.

في حين نظمت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض يومًا مفتوحًا بالتعاون مع "فريق بصمات التطوعي" اشتمل على برنامج ترفيهي ومسابقات وألعاب خفيفة وحفل شواء بمشاركة النزلاء من كبار السن.

بينما مكّنت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الزلفي المستفيدين من خدماتها والأهالي من المشاركة في دورة "الإسعافات الأولية" ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية الذي نظمته هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتنسيق مع اللجنة ذاتها.

أما بقية الدور والمراكز في الرياض والمحافظات التابعة لها فقد نفذت برامج وأنشطة ترفيهية واجتماعية داخلية؛ مراعاة لظروف الأجواء الباردة.

يُذكر أن الفروع التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض تحرص على إقامة برامج منوعة طيلة العام، وتستغل المناسبات الوطنية والإجازات بتكثيف برامجها بغية الترويح والترفيه عن المشمولين بالرعاية والمستفيدين من خدماتها.