"حساب المواطن": نستقبل 30 ألف طلب في الساعة وسجّلنا 1.4 مليون

بيّنت أن 79% من الطلبات تمّت عبر الجوال و21% بالكمبيوتر

أكد "حساب المواطن" أن عدد الطلبات التي يستقبلها في الساعة الواحدة تصل إلى 30 ألف طلب؛ مبيناً أنه تم تسجيل مليون وأربع مائة ألف حتى الآن؛ من خلال البوابة.

وبيّن "الحساب" عبر إحصائية له أن ما نسبته 79% من الطلبات تمت عن طريق الجوال؛ بينما 21%عن طريق الكمبيوتر، ويشار إلى أن الطلبات المكتملة تخطت حاجز الـ547 ألف طلب، وبيّن أن المكالمات الواردة وصلت إلى 43 ألف مكالمة.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "حساب المواطن" قد أُطلقت، مساء أول أمس، عبر الرابط: https://ca.gov.sa، ويقوم المتقدم بالتسجيل في البرنامج من خلال إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم جوال.

ويتمكن المواطن بعد ذلك من تعبئة نموذج التسجيل الذي يتضمن بيانات المتقدم الشخصية، وبيانات العمل، والدخل، والحساب البنكي، وغيرها من البيانات.