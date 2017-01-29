"حساب المواطن" يحذر من إفشاء معلوماتك لغير الجهات الرسمية
مع قرب إطلاقه الأربعاء المقبل
حذر برنامج حساب المواطن المزمع إطلاقه الأربعاء من إفشاء المعلومات لغير الجهات الرسمية.
وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي بتوتير: "تزامناً مع إطلاق برنامج حساب المواطن لوحظ انتشار روابط تطلب بيانات المواطنين، نرجو الحذر من إفشاء معلوماتك لغير الجهات الرسمية.
وأكد البرنامج بأن القناة الوحيدة لتسجيل البيانات هي عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية فقط، والتي ستعلن عبر هذا الحساب.
"حساب المواطن" يحذر من إفشاء معلوماتك لغير الجهات الرسمية
عبدالحكيم شار
سبق
2017-01-29
حذر برنامج حساب المواطن المزمع إطلاقه الأربعاء من إفشاء المعلومات لغير الجهات الرسمية.
وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي بتوتير: "تزامناً مع إطلاق برنامج حساب المواطن لوحظ انتشار روابط تطلب بيانات المواطنين، نرجو الحذر من إفشاء معلوماتك لغير الجهات الرسمية.
وأكد البرنامج بأن القناة الوحيدة لتسجيل البيانات هي عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية فقط، والتي ستعلن عبر هذا الحساب.
29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
07:46 PM
مع قرب إطلاقه الأربعاء المقبل
"حساب المواطن" يحذر من إفشاء معلوماتك لغير الجهات الرسمية
حذر برنامج حساب المواطن المزمع إطلاقه الأربعاء من إفشاء المعلومات لغير الجهات الرسمية.
وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي بتوتير: "تزامناً مع إطلاق برنامج حساب المواطن لوحظ انتشار روابط تطلب بيانات المواطنين، نرجو الحذر من إفشاء معلوماتك لغير الجهات الرسمية.
وأكد البرنامج بأن القناة الوحيدة لتسجيل البيانات هي عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية فقط، والتي ستعلن عبر هذا الحساب.