حساب المواطن يستقبل 1.4 مليون طلب حتى عصر اليوم

المكتملة 887 ألف طلب.. تلقى 44 ألف اتصال خلال ٩ ساعات

بلغ عدد الحسابات المنشأة في البوابة الإلكترونية لبرنامج "حساب المواطن" حتى الخامسة من عصر اليوم 1,464,805 حسابات، بلغ عدد الطلبات المكتملة منها 887,092 طلباً.

وكشفت إحصائية للبرنامج أنه خلال الفترة من الساعة الثامنة من صباح اليوم وحتى الخامسة عصراً تلقى مركز الاتصال 44,671 اتصالا، بلغ معدل الانتظار لكل اتصال 22 ثانية.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "حساب المواطن" قد أُطلقت، قبل يومين ، عبر الرابط:https://ca.gov.sa، حيث يقوم المتقدم بالتسجيل في البرنامج من خلال إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم جوال.

ويتمكن المواطن بعد ذلك من تعبئة نموذج التسجيل الذي يتضمن بيانات المتقدم الشخصية، وبيانات العمل، والدخل، والحساب البنكي، وغيرها من البيانات.