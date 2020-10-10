حساب بموقع تواصل يتسبب في نقل كويتية إلى المستشفى.. صورة ومتابعون

تَملّك الغضب زوجاً كويتياً اكتشف أن لزوجته حساباً في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن غالبية المتابعين لها من الرجال؛ فقرر معاقبتها على طريقته؛ مما تسبب في إدخالها مستشفى العدان.

وقالت صحيفة "الرأي" الكويتية: إن الزوج خلال تصفحه لأحد مواقع "السوشيال ميديا"، وقعت عيناه على حساب يحمل اسماً مستعاراً وصورة زوجته، وبفحص أسماء المتابعين لها وجد غالبيتهم من الشبان؛ فاتصل بها وأخبرها أنه قادم إليها، وعند وصوله واجهها بحسابها الإلكتروني الذي أخفته عنه، فاعتذرت منه ووعدته بغلقه، على أن يصفح عنها؛ لكنه أصر على عقابها واعتدى عليها بالضرب حتى سقطت على الأرض.

وأضافت الصحيفة: عندما شاهد الزوج زوجته لا تُحرك ساكناً، سارع بالاتصال على غرفة عمليات وزارة الداخلية، فتوجه رجال الأمن والمسعفون الطبيون إلى المكان، ونقلوها إلى مستشفى العدان.

وقال مصدر أمني: "إن محقق المستشفى استمع إلى أقوال الزوج في ما تعرضت له شريكة حياته، وبعد الإدلاء بالتفاصيل تم تسجيل قضية اعتداء بالضرب".