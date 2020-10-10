"حصانة الرياض" تنفذ لقاءً تعريفياً لمنسقي مكاتب التعليم

نفذت وحدة التوعية الفكرية "حصانة" بالرياض، أمس اللقاء التعريفي لمنسقي مكاتب التعليم، للتعريف ببرنامج حصانة وماهيته وأهدافه.

وتطرق اللقاء الذي ترأسه رئيس الوحدة فواز بن سعد الحنين، لعدة محاور منها مناقشة برامج الخطة التشغيلية والتدريب على الحقيبة التدريبية (الإرهاب وأساليب الاستقطاب والوقاية) التي تهدف إلى توعية المجتمع التعليمي بالمهددات الفكرية وخطورة التطرف والإرهاب، وتعزيز الانتماء الوطني، وسيدرب على هذه الحقيبة القيادات المدرسية ومنسقو حصانة بالمدارس.

جدير بالذكر أن وحدة التوعية الفكرية حصانة ستطرح هذه المحاور لمنسقاتها في مكاتب التعليم غداً الأربعاء، وسيتولى إدارة اللقاء مساعدة رئيس وحدة التوعية الفكرية حصانة أ. جوهرة السلمي.

من جهة أخرى عقدت إدارة تعليم الكبار بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لقاءها الأول مع قيادات المدارس الليلية بإشراف مدير إدارة تعليم الكبار خالد بن غيث العصلب، وحضور مشرفي تعليم الكبار وكذلك المشرف على النظام الفصلي د.خالد السعيد بمركز تدريب القيادات التربوية.

وتخلل الاجتماع مداخلات قادة المدارس مع د.خالد حول النظام الفصلي ومواد التعثر وتوجت بمقترحات يتم الرفع بها لمقام وزارة التعليم .

وفي سياق متصل تم استعراض أبرز التطلعات التي تسعى إدارة تعليم الكبار لتحقيقها خلال هذا العام، ومنها توضيح الآلية الجديدة المقترحة لترشيحات المعلمين في المدارس الليلية، وكذلك أبرز التحديثات على البرامج الإلكترونية الخاصة بنظام المسيرات، وتم الكشف عن الاستعداد لإقامة معرض تعليم الكبار الأول خلال الفترة القادمة من العام الدراسي الحالي1439/1438هـ .