حضور نسائي كثيف في دورات "قطاع تدريب البنات" بـ"الجنادرية ٣١"

​تُوزع شهادات معتمدة ومجانية من مركز خدمة المجتمع

استقبل مقر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"، حشوداً من العائلات.



وسجل جناح المؤسسة للبنات حضوراً نسائياً كثيفاً للمشاركة في الدورات التدريبية المجانية وورش العمل، والتي تنوعت في (ورشة أساسيات صيانة وبرمجة الأجهزة الذكية، ورشة مكياج العيون ورسم الحواجب، ورشة المكياج السينمائي، وكذلك ورشة صناعة الدمى وفن الديكوباج ورسم العين والحاجب، بالإضافة إلى ورشة تنظيف البشرة والمساج، وورشة رسم الحاجب والآيلاينر)، حيث يوزع في نهاية الدورات شهادات معتمدة ومجانية من مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة.



ويحظى أطفال المستفيدات من الدورات بجناح ترفيهي، كما يوجد بالجناح صالون يقدم فيه الخدمات المجانية للعناية بالمرأة، مثل: سشوار الشعر والقص والعناية بالأظافر، بالإضافة إلى معرض مصاحب لعرض منتجات متدربات الكليات التقنية للبنات ونزيلات السجون، كفساتين السهرة والشنط والإكسسوارات والأعمال الفنية وغيرها.



ويحظى جناح المؤسسة بالكثير من الدورات المعتمدة للرجال في مجالات تطويرية ومتخصصة في صيانة الجوال، والحياة الوظيفية والعملية، والتي تميزت بأنها تقدم بلغة الإشارة للصم والبكم.



وتواصل "أكاديمية الطفل التقنية" دورها من خلال استقطاب الأطفال وتعليمهم مبادئ مهن "التمديدات الصحية والكهرباء والإلكترونيات والدهان"، والتي اختيرت للتدريب بعناية؛ ما يعد فرصة لاكتساب المهارات الفنية ومهارات إدارة الوقت، والتخطيط، والابتكار، والعمل الجمعي.



وتعكس مشاركة المؤسسة ما يحظى به هذا القطاع الحيوي والمهم من دعم لا محدود من الحكومة الرشيدة، حيث يشهد الجناح رصداً لمسيرة التدريب التقني والمهني، وما يقدمه من خدمات على مستوى تدريب البنين والبنات من خلال كليات التقنية والاتصالات والمعاهد الصناعية، أو ما يقدمه لتدريب النزلاء من خلال معاهدها الصناعية للتدريب في السجون، وغيرها من البرامج التي تهتم بالتدريب الأهلي وريادة الأعمال والتدرب الإلكتروني.