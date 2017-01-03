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حظر استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس من ألمانيا بسبب "إنفلونزا الطيور"

بعد تحذير المنظمة العالمية .. وتوجيه للمحاجر الحيوانية بالمنافذ باتخاذ اللازم

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظراً مؤقتاً لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس من ألمانيا، بعد أن وردت للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة فيها.

 

وتمّ توجيه المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حظر استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس من ألمانيا بسبب "إنفلونزا الطيور"
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظراً مؤقتاً لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس من ألمانيا، بعد أن وردت للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة فيها.

 

وتمّ توجيه المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
10:38 AM
بعد تحذير المنظمة العالمية .. وتوجيه للمحاجر الحيوانية بالمنافذ باتخاذ اللازم

حظر استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس من ألمانيا بسبب "إنفلونزا الطيور"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,962

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظراً مؤقتاً لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس من ألمانيا، بعد أن وردت للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة فيها.

 

وتمّ توجيه المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم.

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