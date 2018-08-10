حظر استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية من "أسبانيا وماسيدونيا"

بسبب تحذير "الصحة الحيوانية" من مرض فقر الدم الخيلي

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرض حظر مؤقت على استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية الحية من دولتي أسبانيا وماسيدونيا.

وقال مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي: الحظر جاء بناء على النشرة التحذيرية الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE" تفيد بظهور إصابات مرض فقر الدم المعدي الخيلي في البلدين.

من ناحيته، ذكر نائب مدير عام الادارة العامة للمحاجر الدكتور إبراهيم النويصر، أن التعميم صدر على المحاجر بذلك الخصوص وتم تطبيق جمع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.