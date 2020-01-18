حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس من إنجلترا
بعد ظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظراً مؤقتاً لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من دولة إنجلترا (Lincolnshire).
جاء ذلك بعد أن ورد للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، تفيد بظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة في تلك البلاد.
وأوضحت الوزارة أنه تم توجيه المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة، وباقي الجهات الحكومية المعنية باتخاذ اللازم.
حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس من إنجلترا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-17
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظراً مؤقتاً لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من دولة إنجلترا (Lincolnshire).
جاء ذلك بعد أن ورد للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، تفيد بظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة في تلك البلاد.
وأوضحت الوزارة أنه تم توجيه المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة، وباقي الجهات الحكومية المعنية باتخاذ اللازم.
17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
01:09 PM
بعد ظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة
حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس من إنجلترا
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظراً مؤقتاً لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من دولة إنجلترا (Lincolnshire).
جاء ذلك بعد أن ورد للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، تفيد بظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة في تلك البلاد.
وأوضحت الوزارة أنه تم توجيه المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة، وباقي الجهات الحكومية المعنية باتخاذ اللازم.