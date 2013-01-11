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"حقوق الإنسان" لوفد أممي: الولاية على المرأة شُرعت لحمايتها وليس لانتقاصها

قال: عندما يكون هناك تطبيق خاطئ يتم العمل لمعالجته

 أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح بن ربيعان القحطاني، بأن الولاية على المرأة شرعت لمصلحة المرأة وليس بهدف الانتقاص من حقوقها ، مبيناً لوفد الأمم المتحدة المعني بمسألة الفقر وحقوق  الإنسان الذي أثار قضية الولاية على المرأة أثناء زيارة قام بها اليوم لمقر الجمعية، أنه عندما يكون هناك تطبيق خاطئ من بعض الأولياء أو استغلال لهذه الولاية فإنه يتم العمل على معالجته وإزالة أسبابه.


وأشار رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني " إلى التطور الذي تشهده المملكة في مجال حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص في مجال حقوق المرأة ومن ذلك دخولها إلى عضوية مجلس الشورى والسماح لها بالمشاركة في الانتخابات البلدية ودعم الحكومة دخولها سوق العمل وعملها في مجال المحاماة.

وشرح  القحطاني  للوفد موجزاً عن أنشطة الجمعية ومساهمتها في نشر الثقافة الحقوقية وتطرق الحديث إلى مفهوم الفقر ووسائل مواجهته والأنظمة والقوانين السعودية التي تهدف إلى مساعدة الفئات الأقل دخلاً في المملكة، وعن أوضاع العمالة التي لا تعود إلى بلادها بعد انتهاء عقودها مع أرباب العمل وما يتسبب فيه ذلك من مخالفات لأنظمة العمل والإقامة في المملكة.

يذكر أن الوفد  ضم المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة البروفيسور فليب ألستون يرافقه السيد كريستيان فان فين كبير المستشارين للمقرر الخاص واستشاري مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والسيدة جانكو تداكي الإدارية المختصة بحقوق الإنسان.

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"حقوق الإنسان" لوفد أممي: الولاية على المرأة شُرعت لحمايتها وليس لانتقاصها
سبق

 أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح بن ربيعان القحطاني، بأن الولاية على المرأة شرعت لمصلحة المرأة وليس بهدف الانتقاص من حقوقها ، مبيناً لوفد الأمم المتحدة المعني بمسألة الفقر وحقوق  الإنسان الذي أثار قضية الولاية على المرأة أثناء زيارة قام بها اليوم لمقر الجمعية، أنه عندما يكون هناك تطبيق خاطئ من بعض الأولياء أو استغلال لهذه الولاية فإنه يتم العمل على معالجته وإزالة أسبابه.


وأشار رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني " إلى التطور الذي تشهده المملكة في مجال حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص في مجال حقوق المرأة ومن ذلك دخولها إلى عضوية مجلس الشورى والسماح لها بالمشاركة في الانتخابات البلدية ودعم الحكومة دخولها سوق العمل وعملها في مجال المحاماة.

وشرح  القحطاني  للوفد موجزاً عن أنشطة الجمعية ومساهمتها في نشر الثقافة الحقوقية وتطرق الحديث إلى مفهوم الفقر ووسائل مواجهته والأنظمة والقوانين السعودية التي تهدف إلى مساعدة الفئات الأقل دخلاً في المملكة، وعن أوضاع العمالة التي لا تعود إلى بلادها بعد انتهاء عقودها مع أرباب العمل وما يتسبب فيه ذلك من مخالفات لأنظمة العمل والإقامة في المملكة.

يذكر أن الوفد  ضم المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة البروفيسور فليب ألستون يرافقه السيد كريستيان فان فين كبير المستشارين للمقرر الخاص واستشاري مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والسيدة جانكو تداكي الإدارية المختصة بحقوق الإنسان.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
08:08 PM
قال: عندما يكون هناك تطبيق خاطئ يتم العمل لمعالجته

"حقوق الإنسان" لوفد أممي: الولاية على المرأة شُرعت لحمايتها وليس لانتقاصها

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بدر الجبل - الرياض
12
6,677

 أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح بن ربيعان القحطاني، بأن الولاية على المرأة شرعت لمصلحة المرأة وليس بهدف الانتقاص من حقوقها ، مبيناً لوفد الأمم المتحدة المعني بمسألة الفقر وحقوق  الإنسان الذي أثار قضية الولاية على المرأة أثناء زيارة قام بها اليوم لمقر الجمعية، أنه عندما يكون هناك تطبيق خاطئ من بعض الأولياء أو استغلال لهذه الولاية فإنه يتم العمل على معالجته وإزالة أسبابه.


وأشار رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني " إلى التطور الذي تشهده المملكة في مجال حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص في مجال حقوق المرأة ومن ذلك دخولها إلى عضوية مجلس الشورى والسماح لها بالمشاركة في الانتخابات البلدية ودعم الحكومة دخولها سوق العمل وعملها في مجال المحاماة.

وشرح  القحطاني  للوفد موجزاً عن أنشطة الجمعية ومساهمتها في نشر الثقافة الحقوقية وتطرق الحديث إلى مفهوم الفقر ووسائل مواجهته والأنظمة والقوانين السعودية التي تهدف إلى مساعدة الفئات الأقل دخلاً في المملكة، وعن أوضاع العمالة التي لا تعود إلى بلادها بعد انتهاء عقودها مع أرباب العمل وما يتسبب فيه ذلك من مخالفات لأنظمة العمل والإقامة في المملكة.

يذكر أن الوفد  ضم المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة البروفيسور فليب ألستون يرافقه السيد كريستيان فان فين كبير المستشارين للمقرر الخاص واستشاري مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والسيدة جانكو تداكي الإدارية المختصة بحقوق الإنسان.

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