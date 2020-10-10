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حقيقة تعمّد "أبل" إبطاء الـ"آي أو إس 11" لشراء "آيفون" الجديد

دراسة فنلندية تراجع 100 ألف جهاز وتكشف السر وراء الشائعة

كشفت دراسة أمريكية جديدة حقيقة تعمّد شركة "أبل" إجبار مستخدميها على شراء هواتف "آيفون" جديدة.

وكانت اتهامات عديدة قد وُجّهت للشركة الأمريكية بتعمّد نظام تشغيلها "آي أو إس 11" إبطاء هواتف "آيفون" ذات الطرازات الأقدم؛ لإجبارهم على شراء النسخ الأحدث.

وأكد مركز "فيوتشر مارك" الفنلندي أن "أبل" بريئة من تلك الاتهامات تماماً.

وراجعت الدراسة نحو 100 ألف جهاز يعملون بنظام التشغيل بدءاً من "آيفون 5" حتى "آيفون 7 بلس"، ووجدوا أنهم يعملون بسرعة ثابتة.

وأرجع الباحثون البطء المتوقع لعوامل أخرى، مثل تحميل تطبيقات أكثر من اللازم، أو الاستخدام المكثف الذي يستهلك ذاكرة الوصول العشوائي "رام" أو البطاريات.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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حقيقة تعمّد "أبل" إبطاء الـ"آي أو إس 11" لشراء "آيفون" الجديد
سبق

كشفت دراسة أمريكية جديدة حقيقة تعمّد شركة "أبل" إجبار مستخدميها على شراء هواتف "آيفون" جديدة.

وكانت اتهامات عديدة قد وُجّهت للشركة الأمريكية بتعمّد نظام تشغيلها "آي أو إس 11" إبطاء هواتف "آيفون" ذات الطرازات الأقدم؛ لإجبارهم على شراء النسخ الأحدث.

وأكد مركز "فيوتشر مارك" الفنلندي أن "أبل" بريئة من تلك الاتهامات تماماً.

وراجعت الدراسة نحو 100 ألف جهاز يعملون بنظام التشغيل بدءاً من "آيفون 5" حتى "آيفون 7 بلس"، ووجدوا أنهم يعملون بسرعة ثابتة.

وأرجع الباحثون البطء المتوقع لعوامل أخرى، مثل تحميل تطبيقات أكثر من اللازم، أو الاستخدام المكثف الذي يستهلك ذاكرة الوصول العشوائي "رام" أو البطاريات.

10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
11:40 AM

حقيقة تعمّد "أبل" إبطاء الـ"آي أو إس 11" لشراء "آيفون" الجديد

دراسة فنلندية تراجع 100 ألف جهاز وتكشف السر وراء الشائعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت دراسة أمريكية جديدة حقيقة تعمّد شركة "أبل" إجبار مستخدميها على شراء هواتف "آيفون" جديدة.

وكانت اتهامات عديدة قد وُجّهت للشركة الأمريكية بتعمّد نظام تشغيلها "آي أو إس 11" إبطاء هواتف "آيفون" ذات الطرازات الأقدم؛ لإجبارهم على شراء النسخ الأحدث.

وأكد مركز "فيوتشر مارك" الفنلندي أن "أبل" بريئة من تلك الاتهامات تماماً.

وراجعت الدراسة نحو 100 ألف جهاز يعملون بنظام التشغيل بدءاً من "آيفون 5" حتى "آيفون 7 بلس"، ووجدوا أنهم يعملون بسرعة ثابتة.

وأرجع الباحثون البطء المتوقع لعوامل أخرى، مثل تحميل تطبيقات أكثر من اللازم، أو الاستخدام المكثف الذي يستهلك ذاكرة الوصول العشوائي "رام" أو البطاريات.

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