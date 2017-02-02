"حكايات السنين" تقصها الجنادرية الحادية والثلاثين.. من الأجداد للأحفاد

شهد يومُه الأول حضورًا لافتًا من الزوار الذين اصطحبوا أبناءهم الصغار

تصوير:فايز الزيادي:شهد انطلاق اليوم الأول من فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة حضورًا لافتًا من الشباب والرجال الذين حرص غالبيتهم على اصطحاب فلذات أكبادهم إلى المهرجان في دورته الـ31 بهدف تعريفهم على مرحلة تاريخية شهدتها المنطقة من تاريخ وتراث وثقافة وجمعتها قرية الجنادرية بين قراها الشعبية التي أخذت تحاكي ماضيًا مجيدًا.

قصص وحكايات وروايات أخذت تسرد على مسامع الفلذات؛ فمن حرفة.

ويقول "سالم الدوسري": أحرص كل عام على اصطحاب أبنائي الصغار في اليوم الأول من افتتاح المهرجان بهدف تعريفهم بتراث وتاريخ الأجداد.

وأضاف: إن المهرجان -وكما نلاحظه- يشهد كل عام قفزات وقفزات عصرية مزجت بطابع تراث تاريخي؛ حيث يجد الأبناء متعتهم خلال زيارتهم هذه الأماكن التاريخية التي ربما لم يشاهدوها أو حتى سمعوا عنها.

وتابع: إن الجنادرية اليوم أصبحت معلمًا تاريخيًّا كبيرًا ومحط أنظار غالبية دول العالم؛ لما تحتويه من تاريخ عريق يمثل الإنسان السعودي.

وقال "محمد العتيبي": إنها فرصة سانحة يطلع من خلالها الأبناء من الصغار والكبار على تراث كان قد عاصره أجدادهم على أرض شبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى مشاهدتهم أشياء كانوا ربما قد سمعوا عنها من حرف تقليدية شعبية على أرض الواقع.

وأضاف: إن الحرف اليدوية هي من أكثر الأشياء التي تستهوي الأطفال، وكذلك الألعاب القديمة المصنوعة من الخشب التي لا يعرفون عنها شيئًا.

ويقول العم "أبو عبدالعزيز" أحد المشاركين بحرفة الحدادة: إن الهدف الأساسي من المشاركة هي تعليم الأجيال الصاعدة التي غزتها التكنولوجيا شيئًا عن تاريخنا نحن الأجداد بهدف المحافظة عليه والتفاخر به، ولله الحمد نلحظ أن هناك اهتمامًا كبيرًا من أولياء أمور الزوار بتعريف أبنائهم بتاريخ أجدادهم؛ حيث يطلعونهم على الحرف الشعبية لمعرفتها ومتى وجدت وبماذا تستخدم وكيف تصنع؟، وغيرها من الأسئلة التي تغرس لدى الطفل معرفة حقيقية بتاريخ موطنه وأجداده الذين عاشوا عليه.