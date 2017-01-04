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"حماية المستهلك": لا نملك فرض عقوبات.. وسلاحنا "مقاطعة ووعي"

"رزين": عملنا تطوعي ومواردنا دعم حكومي وتصاديق غرف تجارية

 أكدت جمعية حماية المستهلك أنها لا تملك فرض عقوبات على التجار والمحال التي تستغل المواطن، ولكن تملك أدوات قوية وهي "سلاح المقاطعة" و"المستهلك الواعي".

وقال رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك رزين رزين خلال حديثه لـ"سناب العاصمة" إن الجمعية تغطي جميع أنحاء المملكة، ولكن لا يوجد لديها فروع حالياً خارج منطقة الرياض.

وأضاف أن الجمعية تتواجد في منصات التواصل الاجتماعي بشكل فعال، وتستقبل الشكاوى والاستفسارات، وتتفاعل معها بشكل فوري، حيث أثبتت هذه الأدوات قلة تكلفتها وجدواها العالية.

وطالب "رزين" المستهلكين بالحذر عند التعامل مع "التجارة الإلكترونية"، واللجوء إلى موقع "معروف" الخاص بوزارة التجارة؛ لمعرفة ما إذا كان مقدم الخدمة موثوقاً.

وأوضح أن عملهم تطوعي، وأن موارد الجمعية حالياً هي الدعم الحكومي و١٠%‏ من قيمة تصاديق الغرف التجارية، داعياً في الوقت نفسه إياهم لسداد هذه النسبة إلى حساب الجمعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حماية المستهلك": لا نملك فرض عقوبات.. وسلاحنا "مقاطعة ووعي"
سبق

 أكدت جمعية حماية المستهلك أنها لا تملك فرض عقوبات على التجار والمحال التي تستغل المواطن، ولكن تملك أدوات قوية وهي "سلاح المقاطعة" و"المستهلك الواعي".

وقال رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك رزين رزين خلال حديثه لـ"سناب العاصمة" إن الجمعية تغطي جميع أنحاء المملكة، ولكن لا يوجد لديها فروع حالياً خارج منطقة الرياض.

وأضاف أن الجمعية تتواجد في منصات التواصل الاجتماعي بشكل فعال، وتستقبل الشكاوى والاستفسارات، وتتفاعل معها بشكل فوري، حيث أثبتت هذه الأدوات قلة تكلفتها وجدواها العالية.

وطالب "رزين" المستهلكين بالحذر عند التعامل مع "التجارة الإلكترونية"، واللجوء إلى موقع "معروف" الخاص بوزارة التجارة؛ لمعرفة ما إذا كان مقدم الخدمة موثوقاً.

وأوضح أن عملهم تطوعي، وأن موارد الجمعية حالياً هي الدعم الحكومي و١٠%‏ من قيمة تصاديق الغرف التجارية، داعياً في الوقت نفسه إياهم لسداد هذه النسبة إلى حساب الجمعية.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
08:47 AM
"رزين": عملنا تطوعي ومواردنا دعم حكومي وتصاديق غرف تجارية

"حماية المستهلك": لا نملك فرض عقوبات.. وسلاحنا "مقاطعة ووعي"

A A A
زيد الخمشي - الرياض
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6,573

 أكدت جمعية حماية المستهلك أنها لا تملك فرض عقوبات على التجار والمحال التي تستغل المواطن، ولكن تملك أدوات قوية وهي "سلاح المقاطعة" و"المستهلك الواعي".

وقال رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك رزين رزين خلال حديثه لـ"سناب العاصمة" إن الجمعية تغطي جميع أنحاء المملكة، ولكن لا يوجد لديها فروع حالياً خارج منطقة الرياض.

وأضاف أن الجمعية تتواجد في منصات التواصل الاجتماعي بشكل فعال، وتستقبل الشكاوى والاستفسارات، وتتفاعل معها بشكل فوري، حيث أثبتت هذه الأدوات قلة تكلفتها وجدواها العالية.

وطالب "رزين" المستهلكين بالحذر عند التعامل مع "التجارة الإلكترونية"، واللجوء إلى موقع "معروف" الخاص بوزارة التجارة؛ لمعرفة ما إذا كان مقدم الخدمة موثوقاً.

وأوضح أن عملهم تطوعي، وأن موارد الجمعية حالياً هي الدعم الحكومي و١٠%‏ من قيمة تصاديق الغرف التجارية، داعياً في الوقت نفسه إياهم لسداد هذه النسبة إلى حساب الجمعية.

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