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"حملة الفجر" تطيح بـ 44 مخالفاً لنظامي العمل والإقامة في "خضار الكعكية"

استخدموا قمم الجبال مقراً لهم وللزراعة.. سُلّموا إلى مركز الشميسي للترحيل

نفّذت شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، حملة أمنية على مواقع يستخدمها العمالة المخالفة لبيع الخضار بسوق الكعكية، وأطاحوا بـ 44 مخالفاً.

وتفصيلاً، تمكّن رجال المهمات والواجبات الخاصة والضبط الميداني ووحدة اللجان بالضبط الإداري من تتبع عمالة مخالفة اتخذت من قمم الجبال المحيطة بسوق الكعكية للخضار مقراً لها وسكناً، تتولى من خلاله زرع وبيع بعض الخضراوات مجهولة المصدر، وأيضاً تنافس أصحاب المحالّ التجارية وتضايق الباعة الرسميين في مواقعهم، بالإضافة إلى مخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل.

وتمكّن رجال الحملة من دخول السوق والقبض على عدد من العمال المخالفين، فيما توجّه مجموعة من أفراد القوة إلى أعلى المواقع الجبلية للمخالفين، ووجد لديهم عششاً من الأبلكاش ويقطنون بداخلها، فتم القبض عليهم، وإعداد محضر بالواقعة؛ تمهيداً لتسليمهم لمقرّ الترحيل بالشميسي.

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"حملة الفجر" تطيح بـ 44 مخالفاً لنظامي العمل والإقامة في "خضار الكعكية"
سبق

نفّذت شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، حملة أمنية على مواقع يستخدمها العمالة المخالفة لبيع الخضار بسوق الكعكية، وأطاحوا بـ 44 مخالفاً.

وتفصيلاً، تمكّن رجال المهمات والواجبات الخاصة والضبط الميداني ووحدة اللجان بالضبط الإداري من تتبع عمالة مخالفة اتخذت من قمم الجبال المحيطة بسوق الكعكية للخضار مقراً لها وسكناً، تتولى من خلاله زرع وبيع بعض الخضراوات مجهولة المصدر، وأيضاً تنافس أصحاب المحالّ التجارية وتضايق الباعة الرسميين في مواقعهم، بالإضافة إلى مخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل.

وتمكّن رجال الحملة من دخول السوق والقبض على عدد من العمال المخالفين، فيما توجّه مجموعة من أفراد القوة إلى أعلى المواقع الجبلية للمخالفين، ووجد لديهم عششاً من الأبلكاش ويقطنون بداخلها، فتم القبض عليهم، وإعداد محضر بالواقعة؛ تمهيداً لتسليمهم لمقرّ الترحيل بالشميسي.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
11:09 AM
استخدموا قمم الجبال مقراً لهم وللزراعة.. سُلّموا إلى مركز الشميسي للترحيل

"حملة الفجر" تطيح بـ 44 مخالفاً لنظامي العمل والإقامة في "خضار الكعكية"

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
12
14,104

نفّذت شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، حملة أمنية على مواقع يستخدمها العمالة المخالفة لبيع الخضار بسوق الكعكية، وأطاحوا بـ 44 مخالفاً.

وتفصيلاً، تمكّن رجال المهمات والواجبات الخاصة والضبط الميداني ووحدة اللجان بالضبط الإداري من تتبع عمالة مخالفة اتخذت من قمم الجبال المحيطة بسوق الكعكية للخضار مقراً لها وسكناً، تتولى من خلاله زرع وبيع بعض الخضراوات مجهولة المصدر، وأيضاً تنافس أصحاب المحالّ التجارية وتضايق الباعة الرسميين في مواقعهم، بالإضافة إلى مخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل.

وتمكّن رجال الحملة من دخول السوق والقبض على عدد من العمال المخالفين، فيما توجّه مجموعة من أفراد القوة إلى أعلى المواقع الجبلية للمخالفين، ووجد لديهم عششاً من الأبلكاش ويقطنون بداخلها، فتم القبض عليهم، وإعداد محضر بالواقعة؛ تمهيداً لتسليمهم لمقرّ الترحيل بالشميسي.

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