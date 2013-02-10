حملة "انحرافات العمود الفقري وهشاشة العظام" غداً بالرياض

تصحيح المفاهيم الخاطئة بمعلومات طبية مبنية على البراهين

تطلق المدينة الطبية في جامعة الملك سعود، يوم غد الخميس، الحملة الوطنية الثقيفية للتوعية بأمراض انحرافات العمود الفقري (الجنف) وهشاشة العظام؛ وذلك من مقر المدينة في الرياض.

وقال المشرف على كرسي أبحاث انحرافات العمود الفقري المشرف العام على الحملة الدكتور عبدالمنعم الصديقي: "الحملة ستركز على نشر المفاهيم الصحيحة والطبية وطرق الكشف المبكر ووسائل الوقاية والعلاج الممكنة".

وأضاف: "ستتضمن الحملة إجراء استقصاء عن المفاهيم الخاطئة لدى أفراد المجتمع، وتصحيحها بمعلومات طبية؛ مبنية على البراهين من خلال العروض التقديمية، وملصقات الحائط والمطويات التثقيفية؛ فضلاً عن استقبال الاستفسارات على البريد الإلكتروني (scoliosisconsult@gmail.com)".

وأردف: "برنامج الحملة يشتمل على إقامة فعاليات في مقر المدينة الطبية لحظة تدشين الحملة، وفعاليتين خلال أيام الخميس والجمعة والسبت في مجمع غرناطة التجاري بالرياض، وساحة البجيري التراثية".

وتابع: "سيتم توزيع النشرات التوعوية والهدايا الرمزية التي توضّح خطورة أمراض العظام بصفة عامة والهشاشة بصفة خاصة".