حملة بالطائف تستهدف الأكشاك المخالِفة وإزالة عربات مثلجات و"تسالي"

بينها بسطات لشاي الجمر وبيع المواد الغذائية حفاظاً على الصحة العامة

أزالت بلدية غرب الطائف الفرعية، الأكشاك العشوائية لبيع المواد الغذائية وبسطات شاي الجمر في الشوارع، والطرق العامة داخل نطاق خدمة الفرع، وبينها 17 كشكاً عشوائياً متنقلاً، بالإضافة إلى عربات بيع الآيس كريم وبسطات "التسالي" والذرة والمقرمشات، فيما شرعت البلدية الفرعية في تنفيذ حملة موسعة لإزالة البسطات المخالفة وغير المرخصة.

وأوضحت أمانة الطائف أن كل البلديات الفرعية تعمل على حصر ومتابعة البسطات العشوائية وإزالتها؛ لمخالفتها الأنظمة، وعدم حصولها على تراخيص لمزاولة الأنشطة؛ حفاظاَ على صحة المستهلك، ودعماً للجهود الرقابية المكثفة التي تغطي المدنية والمواقع السياحية والطرق العامة، والمواقع المجاورة للحدائق والمتنزهات العامة والمستثمرة؛ لمنع التجاوزات والمخالفات المؤثرة على الصحة العامة.