النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت انفراد "سبق".. وقالت: لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ الاتفاقية

"المالية" تعلن: تطبيق ضريبة المشروبات الغازية والتبغ بعد 3 أشهر

حملة بالطائف تستهدف الأكشاك المخالِفة وإزالة عربات مثلجات و"تسالي"

بينها بسطات لشاي الجمر وبيع المواد الغذائية حفاظاً على الصحة العامة

أزالت بلدية غرب الطائف الفرعية، الأكشاك العشوائية لبيع المواد الغذائية وبسطات شاي الجمر في الشوارع، والطرق العامة داخل نطاق خدمة الفرع، وبينها 17 كشكاً عشوائياً متنقلاً، بالإضافة إلى عربات بيع الآيس كريم وبسطات "التسالي" والذرة والمقرمشات، فيما شرعت البلدية الفرعية في تنفيذ حملة موسعة لإزالة البسطات المخالفة وغير المرخصة.

وأوضحت أمانة الطائف أن كل البلديات الفرعية تعمل على حصر ومتابعة البسطات العشوائية وإزالتها؛ لمخالفتها الأنظمة، وعدم حصولها على تراخيص لمزاولة الأنشطة؛ حفاظاَ على صحة المستهلك، ودعماً للجهود الرقابية المكثفة التي تغطي المدنية والمواقع السياحية والطرق العامة، والمواقع المجاورة للحدائق والمتنزهات العامة والمستثمرة؛ لمنع التجاوزات والمخالفات المؤثرة على الصحة العامة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
حملة بالطائف تستهدف الأكشاك المخالِفة وإزالة عربات مثلجات و"تسالي"
سبق

أزالت بلدية غرب الطائف الفرعية، الأكشاك العشوائية لبيع المواد الغذائية وبسطات شاي الجمر في الشوارع، والطرق العامة داخل نطاق خدمة الفرع، وبينها 17 كشكاً عشوائياً متنقلاً، بالإضافة إلى عربات بيع الآيس كريم وبسطات "التسالي" والذرة والمقرمشات، فيما شرعت البلدية الفرعية في تنفيذ حملة موسعة لإزالة البسطات المخالفة وغير المرخصة.

وأوضحت أمانة الطائف أن كل البلديات الفرعية تعمل على حصر ومتابعة البسطات العشوائية وإزالتها؛ لمخالفتها الأنظمة، وعدم حصولها على تراخيص لمزاولة الأنشطة؛ حفاظاَ على صحة المستهلك، ودعماً للجهود الرقابية المكثفة التي تغطي المدنية والمواقع السياحية والطرق العامة، والمواقع المجاورة للحدائق والمتنزهات العامة والمستثمرة؛ لمنع التجاوزات والمخالفات المؤثرة على الصحة العامة.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
02:00 PM
بينها بسطات لشاي الجمر وبيع المواد الغذائية حفاظاً على الصحة العامة

حملة بالطائف تستهدف الأكشاك المخالِفة وإزالة عربات مثلجات و"تسالي"

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
1,163

أزالت بلدية غرب الطائف الفرعية، الأكشاك العشوائية لبيع المواد الغذائية وبسطات شاي الجمر في الشوارع، والطرق العامة داخل نطاق خدمة الفرع، وبينها 17 كشكاً عشوائياً متنقلاً، بالإضافة إلى عربات بيع الآيس كريم وبسطات "التسالي" والذرة والمقرمشات، فيما شرعت البلدية الفرعية في تنفيذ حملة موسعة لإزالة البسطات المخالفة وغير المرخصة.

وأوضحت أمانة الطائف أن كل البلديات الفرعية تعمل على حصر ومتابعة البسطات العشوائية وإزالتها؛ لمخالفتها الأنظمة، وعدم حصولها على تراخيص لمزاولة الأنشطة؛ حفاظاَ على صحة المستهلك، ودعماً للجهود الرقابية المكثفة التي تغطي المدنية والمواقع السياحية والطرق العامة، والمواقع المجاورة للحدائق والمتنزهات العامة والمستثمرة؛ لمنع التجاوزات والمخالفات المؤثرة على الصحة العامة.

شارك برأيك
20
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,254
8 %

8 %

31 ديسمبر
3,898
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,665
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
4,247

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة