حملة بمهرجان ربيع النعيرية الــ 16 للحفاظ على البيئة

استهدفت المناطق الصحراوية والبرية المخصصة للتخييم

نفّذت اللجنة المنظمة لمهرجان ربيع النعيرية الــ 16 اليوم حملة بعنوان "المحافظة على البيئة"، استهدفت المناطق الصحراوية المخصصة للتخييم للمحافظة على البيئة، بمشاركة شباب المحافظة ونادي المنطقة الشرقية لرياضة ذوي الاحتياجات وعدد من الجهات الحكومية.

وكانت هذه الحملة التي نفذتها اللجنة ضمن المبادرات التي أُطلقت في المهرجان، وتهدف إلى إيجاد بيئة صحية، وبخاصة في الأماكن البرية التي يرتادها محبو التخييم والرحلات البرية بكثرة. وتأتي هذه المبادرة لتوعية زوار المحافظة بأهمية المحافظة على البيئة الصحراوية، وعدم ترك المخلفات في مواقع التخييم؛ إذ تعد البيئة الصحراوية مكونًا أساسيًّا في الحياة الجغرافية؛ إذ تعاني في هذه الفترات الزمنية من بعض محبي رحلات البر أو التخييم الإهمال الذي يؤثر سلبًا على التربة.

وأوضح رئيس مجلس نادي المنطقة الشرقية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، الدكتور خالد الجميعة، أن مشاركتهم جاءت من منطلقات إيمانية بأهمية النظافة وأثرها في المجتمع؛ وذلك لترسيخ مفاهيم المحافظة على البيئة ورمي المخلفات في الأماكن المخصصة لها، وتصويب المفاهيم الخاطئة للتنزه بجعل المكان أنظف مما كان. مبينًا أن مشاركة النادي تأتي في إطار تأكيد مفهوم المواطنة والمحافظة على وطننا الحبيب وعلى منشآته وكل جزء من ترابه، وغرس روح المشاركة والعمل مع الجهات المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأُقيمت على هامش المهرجان اليوم فعالية سباق الهجن في ميدان الملك فهد بن عبدالعزيز للهجن، بحضور محافظ النعيرية ورئيس اللجنة العليا للمهرجان إبراهيم محمد آل خريف. واشتملت فعالية السباق على 4 أشواط رئيسية، فاز فيها "منصورة" لمالكها جار الله المري،و"مهرجان" لمالكها عبدالله العنزي، إضافة إلى"الشاهينية" لمالكها عاش المري، و"النادر" لمالكها محسن الشمري.