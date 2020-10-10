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حملة على قطاع الاتصالات يقودها مدير "عمل تبوك" ترصد مخالفات التوطين

وجّه العاملين بالإبلاغ عن كل ما يخالف القرار.. و"المشيعلي": لن نسمح للوافدين

وجّه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك محمد الحربي، السعوديين العاملين في قطاع الاتصالات بالمنطقة بإبلاغ الوزارة عن أي مخالفة يتم رصدها من قبلهم في قرار توطين محالّ الاتصالات بالمنطقة من خلال وسائل التواصل المتاحة.

جاء ذلك أثناء حملة قادها، مساء أمس، على محالّ بيع وصيانة الجوالات والاتصالات؛ في إطار التأكد من تطبيق قرارات الوزارة لتوطين قطاع الاتصالات وسعودة الوظائف المتاحة، مبيناً أن الإبلاغ إما عن طريق هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)، أو من خلال الموقع الإلكتروني "معاً للرصد" على الرابط: https://rasd.ma3an.gov.sa.

وأكد مدير التفتيش ناصر المشيعلي، أنه تم ضبط مخالفة وافد يعمل في مهنة مقصورة على السعوديين ومخالفته للفقرة السابعة للقرار الوزاري رقم ٤٧٨٦ من نظام العمل، مشدداً على أنه سيكون هناك حملات صباحية ومسائية لن تسمح للوافدين بالعمل في هذا القطاع.

يُذكر أن مقدار عقوبة توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين وفقاً للقرار الوزاري رقم 4786 هو عشرون ألف ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حملة على قطاع الاتصالات يقودها مدير "عمل تبوك" ترصد مخالفات التوطين
سبق

وجّه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك محمد الحربي، السعوديين العاملين في قطاع الاتصالات بالمنطقة بإبلاغ الوزارة عن أي مخالفة يتم رصدها من قبلهم في قرار توطين محالّ الاتصالات بالمنطقة من خلال وسائل التواصل المتاحة.

جاء ذلك أثناء حملة قادها، مساء أمس، على محالّ بيع وصيانة الجوالات والاتصالات؛ في إطار التأكد من تطبيق قرارات الوزارة لتوطين قطاع الاتصالات وسعودة الوظائف المتاحة، مبيناً أن الإبلاغ إما عن طريق هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)، أو من خلال الموقع الإلكتروني "معاً للرصد" على الرابط: https://rasd.ma3an.gov.sa.

وأكد مدير التفتيش ناصر المشيعلي، أنه تم ضبط مخالفة وافد يعمل في مهنة مقصورة على السعوديين ومخالفته للفقرة السابعة للقرار الوزاري رقم ٤٧٨٦ من نظام العمل، مشدداً على أنه سيكون هناك حملات صباحية ومسائية لن تسمح للوافدين بالعمل في هذا القطاع.

يُذكر أن مقدار عقوبة توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين وفقاً للقرار الوزاري رقم 4786 هو عشرون ألف ريال.

10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
10:08 AM

حملة على قطاع الاتصالات يقودها مدير "عمل تبوك" ترصد مخالفات التوطين

وجّه العاملين بالإبلاغ عن كل ما يخالف القرار.. و"المشيعلي": لن نسمح للوافدين

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بدر الجبل - تبوك
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4,524

وجّه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك محمد الحربي، السعوديين العاملين في قطاع الاتصالات بالمنطقة بإبلاغ الوزارة عن أي مخالفة يتم رصدها من قبلهم في قرار توطين محالّ الاتصالات بالمنطقة من خلال وسائل التواصل المتاحة.

جاء ذلك أثناء حملة قادها، مساء أمس، على محالّ بيع وصيانة الجوالات والاتصالات؛ في إطار التأكد من تطبيق قرارات الوزارة لتوطين قطاع الاتصالات وسعودة الوظائف المتاحة، مبيناً أن الإبلاغ إما عن طريق هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)، أو من خلال الموقع الإلكتروني "معاً للرصد" على الرابط: https://rasd.ma3an.gov.sa.

وأكد مدير التفتيش ناصر المشيعلي، أنه تم ضبط مخالفة وافد يعمل في مهنة مقصورة على السعوديين ومخالفته للفقرة السابعة للقرار الوزاري رقم ٤٧٨٦ من نظام العمل، مشدداً على أنه سيكون هناك حملات صباحية ومسائية لن تسمح للوافدين بالعمل في هذا القطاع.

يُذكر أن مقدار عقوبة توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين وفقاً للقرار الوزاري رقم 4786 هو عشرون ألف ريال.

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