حملة موسعة في أنحاء المملكة تُغلق 9 مصانع وتُغرّم 51 منشأة مخالفة للبيئة

كشف عن نتائجها نائب رئيس هيئة الأرصاد وقال: عقوبات ومستمرون في التفتيش

كشف نائب الرئيس لشؤون البيئة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور أحمد الأنصاري، أن الهيئة أغلقت 9 مصانع حتى يتم تصحيح وضعها البيئي، وغرّمت 51 منشأة في المملكة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية شملت مختلف النشاطات؛ منها مصانع للمنتجات الخرسانية، والألمونيوم، وللزجاج، ومنتجات إسمنتية، وخدمات صناعية، وكسارات؛ ذلك بمناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وكذلك المدينة المنورة، وتبوك، والمنطقة الجنوبية.

وبيّن أن هذه العقوبات ضمن حملة موسعة تقوم بها الهيئة في جميع أنحاء المملكة وجّه بها رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي؛ لتطبيق النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير المعمول بها في المملكة.

وأوضح "الأنصاري" أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مستمرة في عمليات التفتيش البيئي على المنشآت؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمقاييس البيئية المعمول بها في المملكة.