خادم الحرمين الشريفين يتسلَّم رسالةً من ملك الأردن

تتضمن دعوته لحضور مؤتمر القمة العربية المقبلة

تسلَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين؛ تتضمن دعوته لحضور مؤتمر القمة العربية المقبلة في الأردن.

قام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين مبعوث ملك المملكة الأردنية الهاشمية ناصر جودة؛ خلال استقبال الملك له، اليوم، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

نقل "جودة"؛ لخادم الحرمين الشريفين، تحيات ملك المملكة الأردنية الهاشمية، فيما أبدى خادم الحرمين الشريفين تحياته له.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.