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خادم الحرمين الشريفين يزور الشيخ ناصر الشثري في المستشفى

بعد أقل من 24 ساعة على وصوله للمملكة قادماً من روسيا

اطمأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - اليوم، على صحة الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري.

جاء ذلك في زيارة قام بها - حفظه الله - للشيخ الشثري؛ الذي يتلقى الرعاية الطبية في أحد مستشفيات الرياض.

تأتي زيارته - حفظه الله - للشيخ، امتداداً لعادته بالاهتمام بالعلماء والمشايخ.

وكان الملك سلمان قد وصل، مساء أمس، للرياض بعد زيارته دولة روسيا الاتحادية.

يُشار إلى أن الملك سلمان، سبق أن كرّر زياراته للشيخ الشثري؛ في المستشفى قبل عامين، إضافة إلى زيارته في منزله أكثر من مرة.

الجدير بالذكر أن الشيخ الشثري؛ له علاقاتٌ قديمة مع ملوك المملكة والأمراء امتداداً لعلاقات والده، ويحظى بتقديرٍ واسعٍ من الأسرة المالكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين الشريفين يزور الشيخ ناصر الشثري في المستشفى
سبق

اطمأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - اليوم، على صحة الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري.

جاء ذلك في زيارة قام بها - حفظه الله - للشيخ الشثري؛ الذي يتلقى الرعاية الطبية في أحد مستشفيات الرياض.

تأتي زيارته - حفظه الله - للشيخ، امتداداً لعادته بالاهتمام بالعلماء والمشايخ.

وكان الملك سلمان قد وصل، مساء أمس، للرياض بعد زيارته دولة روسيا الاتحادية.

يُشار إلى أن الملك سلمان، سبق أن كرّر زياراته للشيخ الشثري؛ في المستشفى قبل عامين، إضافة إلى زيارته في منزله أكثر من مرة.

الجدير بالذكر أن الشيخ الشثري؛ له علاقاتٌ قديمة مع ملوك المملكة والأمراء امتداداً لعلاقات والده، ويحظى بتقديرٍ واسعٍ من الأسرة المالكة.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
01:57 PM

خادم الحرمين الشريفين يزور الشيخ ناصر الشثري في المستشفى

بعد أقل من 24 ساعة على وصوله للمملكة قادماً من روسيا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
87,269

اطمأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - اليوم، على صحة الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري.

جاء ذلك في زيارة قام بها - حفظه الله - للشيخ الشثري؛ الذي يتلقى الرعاية الطبية في أحد مستشفيات الرياض.

تأتي زيارته - حفظه الله - للشيخ، امتداداً لعادته بالاهتمام بالعلماء والمشايخ.

وكان الملك سلمان قد وصل، مساء أمس، للرياض بعد زيارته دولة روسيا الاتحادية.

يُشار إلى أن الملك سلمان، سبق أن كرّر زياراته للشيخ الشثري؛ في المستشفى قبل عامين، إضافة إلى زيارته في منزله أكثر من مرة.

الجدير بالذكر أن الشيخ الشثري؛ له علاقاتٌ قديمة مع ملوك المملكة والأمراء امتداداً لعلاقات والده، ويحظى بتقديرٍ واسعٍ من الأسرة المالكة.

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