بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس اللبناني

أقام مأدبة غداء تكريماً للضيف والوفد المرافق له

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة اليوم، رئيس جمهورية لبنان العماد ميشال عون، بحضور أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وأجريت لرئيس لبنان، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك صافح "عون" مستقبليه، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية، كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية لبنان.

وصحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس العماد ميشال عون ، إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، حيث صافح الأمراء.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيس جمهورية لبنان، والوفد المرافق له .

وحضر الاستقبال والمأدبة، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن والأمير سعد بن عبدالله بن تركي والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز والملكي الأمير سعود العبدالله الفيصل والملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز والأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع والملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز والأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز والأمير تركي بن فهد بن مشاري والأمير نواف بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد والأمير فيصل بن سعود بن محمد والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن محمد.

كما حضر الاستقبال والمأدبة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف والأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار بالديوانو الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد والأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد والأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف والأمير منصور بن ثنيان بن محمد والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز والأمير فهد بن سعد بن فيصل والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي والأميرعبدالعزيز بن محمد بن سعد والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.