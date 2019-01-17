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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الكندي

جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة، اليوم، رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري.

 

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وكندا.

 

حضر الاستقبال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا نايف بن بندر السديري، وسفير كندا لدى المملكة دينيس هوراك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الكندي
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة، اليوم، رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري.

 

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وكندا.

 

حضر الاستقبال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا نايف بن بندر السديري، وسفير كندا لدى المملكة دينيس هوراك.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
01:00 PM
جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الكندي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة، اليوم، رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري.

 

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وكندا.

 

حضر الاستقبال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا نايف بن بندر السديري، وسفير كندا لدى المملكة دينيس هوراك.

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