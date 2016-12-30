خادم الحرمين يوجِّه بنقل توأم مصري من القاهرة للرياض تمهيدًا لفصلهمها

ملتصقتان بمنطقة الرأس من جهة الخلف وتشتركان ببعض الأغشية والأوردة حول المخ

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله – أمرًا بنقل التوأم المصري الملتصق (منة ومي) ابنتَيْ إسلام صقر رمضان حسن من جمهورية مصر العربية إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض؛ لإجراء الفحوصات اللازمة لهما تمهيدًا لفصلهما.



وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن هذه اللفتة الأبوية والإنسانية لخادم الحرمين الشريفين تعد امتدادًا لمواقفه النبيلة والعظيمة تجاه العمل الإنساني، وخدمة المحتاجين من أبناء هذا الوطن الغالي ومن الدول العربية والإسلامية والصديقة، والمستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.



الجدير بالذكر أن التوأم تلتصقان بمنطقة الرأس من جهة الخلف، وتشتركان في بعض الأغشية والأوردة حول المخ.

