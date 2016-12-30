النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خادم الحرمين يوجِّه بنقل توأم مصري من القاهرة للرياض تمهيدًا لفصلهمها

ملتصقتان بمنطقة الرأس من جهة الخلف وتشتركان ببعض الأغشية والأوردة حول المخ

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله – أمرًا بنقل التوأم المصري الملتصق (منة ومي) ابنتَيْ إسلام صقر رمضان حسن من جمهورية مصر العربية إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض؛ لإجراء الفحوصات اللازمة لهما تمهيدًا لفصلهما.
 
وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن هذه اللفتة الأبوية والإنسانية لخادم الحرمين الشريفين تعد امتدادًا لمواقفه النبيلة والعظيمة تجاه العمل الإنساني، وخدمة المحتاجين من أبناء هذا الوطن الغالي ومن الدول العربية والإسلامية والصديقة، والمستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

 
الجدير بالذكر أن التوأم تلتصقان بمنطقة الرأس من جهة الخلف، وتشتركان في بعض الأغشية والأوردة حول المخ. 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين يوجِّه بنقل توأم مصري من القاهرة للرياض تمهيدًا لفصلهمها
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله – أمرًا بنقل التوأم المصري الملتصق (منة ومي) ابنتَيْ إسلام صقر رمضان حسن من جمهورية مصر العربية إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض؛ لإجراء الفحوصات اللازمة لهما تمهيدًا لفصلهما.
 
وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن هذه اللفتة الأبوية والإنسانية لخادم الحرمين الشريفين تعد امتدادًا لمواقفه النبيلة والعظيمة تجاه العمل الإنساني، وخدمة المحتاجين من أبناء هذا الوطن الغالي ومن الدول العربية والإسلامية والصديقة، والمستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

 
الجدير بالذكر أن التوأم تلتصقان بمنطقة الرأس من جهة الخلف، وتشتركان في بعض الأغشية والأوردة حول المخ. 
 

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
09:01 PM
اخر تعديل
01 يناير 2017 - 3 ربيع الآخر 1438
08:14 AM
ملتصقتان بمنطقة الرأس من جهة الخلف وتشتركان ببعض الأغشية والأوردة حول المخ

خادم الحرمين يوجِّه بنقل توأم مصري من القاهرة للرياض تمهيدًا لفصلهمها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
20
30,802

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله – أمرًا بنقل التوأم المصري الملتصق (منة ومي) ابنتَيْ إسلام صقر رمضان حسن من جمهورية مصر العربية إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض؛ لإجراء الفحوصات اللازمة لهما تمهيدًا لفصلهما.
 
وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن هذه اللفتة الأبوية والإنسانية لخادم الحرمين الشريفين تعد امتدادًا لمواقفه النبيلة والعظيمة تجاه العمل الإنساني، وخدمة المحتاجين من أبناء هذا الوطن الغالي ومن الدول العربية والإسلامية والصديقة، والمستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

 
الجدير بالذكر أن التوأم تلتصقان بمنطقة الرأس من جهة الخلف، وتشتركان في بعض الأغشية والأوردة حول المخ. 
 

شارك برأيك
19
36

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8 %

8 %

31 ديسمبر
2,463
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,415
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
3,479
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,426

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان
التصفيق بحرارة في مجلس الأمن

التصفيق بحرارة في مجلس الأمن

يحيى الشمري
هؤلاء المطبلون وهؤلاء المثبطون

هؤلاء المطبلون وهؤلاء المثبطون

إبراهيم باداود
كيف ننقذ شبابنا من القاعدة وداعش؟!

كيف ننقذ شبابنا من القاعدة وداعش؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة