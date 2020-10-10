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خادم الحرمين في برقية شكر لـ"بوتين": مباحثاتنا أكدت العزم على تعزيز العلاقات

قدّم للرئيس الروسي بالغ التقدير على ما لقيه  من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية شكر وتقدير للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، فيما يلي نصها:يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أقدم لفخامتكم بالغ الشكر والتقدير على ما لقيته والوفد المرافق أثناء زيارتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.


لقد أكدت المباحثات المشتركة التي أجريناها العزم على المضي قدماً في تعزيز العلاقات بين بلدينا في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، والأمن والسلم الدوليين.
متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، والمزيد من التقدم والازدهار للشعب الروسي الصديق .

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خادم الحرمين في برقية شكر لـ"بوتين": مباحثاتنا أكدت العزم على تعزيز العلاقات
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية شكر وتقدير للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، فيما يلي نصها:يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أقدم لفخامتكم بالغ الشكر والتقدير على ما لقيته والوفد المرافق أثناء زيارتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.


لقد أكدت المباحثات المشتركة التي أجريناها العزم على المضي قدماً في تعزيز العلاقات بين بلدينا في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، والأمن والسلم الدوليين.
متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، والمزيد من التقدم والازدهار للشعب الروسي الصديق .

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
01:17 PM

خادم الحرمين في برقية شكر لـ"بوتين": مباحثاتنا أكدت العزم على تعزيز العلاقات

قدّم للرئيس الروسي بالغ التقدير على ما لقيه  من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - موسكو
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية شكر وتقدير للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، فيما يلي نصها:يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أقدم لفخامتكم بالغ الشكر والتقدير على ما لقيته والوفد المرافق أثناء زيارتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.


لقد أكدت المباحثات المشتركة التي أجريناها العزم على المضي قدماً في تعزيز العلاقات بين بلدينا في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، والأمن والسلم الدوليين.
متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، والمزيد من التقدم والازدهار للشعب الروسي الصديق .

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