النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خادم الحرمين يرعى حفل افتتاح مهرجان الجنادرية 31 ..الأربعاء المقبل

تنظمه "الحرس الوطني" ويتخلله سباق الهجن السنوي الكبير

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يوم الأربعاء المقبل، الموافق للرابع من شهر جمادى الأولى حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 )، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، ويتخلله سباق الهجن السنوي الكبير.

 

وأوضح نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الوزارة بالرياض اليوم ، بحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي، حيث سلط خلال الضوء على أبرز نشاطات وبرامج المهرجان.

 

وأضاف التويجري أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمهرجان الذي يحظى منذ انطلاقته بدعمه ورعايته وحرصه على تطوره خاصة أن رسالة المهرجان الوطنية  هدفها تعميق هويتنا الحضارية وتواصل الأجيال مع تراثهم وثقافتهم وتقاليدهم وعقيدتهم السمحة ومبادئ الإسلام الخالدة.

 

على جانب آخر رحب نائب وزير الحرس الوطني بسفير جمهورية مصر العربية الشقيقة، متطلعاً إلى أن تكون مشاركة مصر - ضيف شرف المهرجان لهذا العام - مشاركة فاعلة سواء كان في جناحهم الذي سيقام على أرض المهرجان أو الحوارات الثقافية التي ستجري بين عدد من المثقفين السعوديين والمصريين، وكذلك المثقفين من دول العالم الذين يشاركون في الفعالية الثقافية.

 

من جانبه أعرب سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد ولسمو وزير الحرس الوطني على استضافة جمهورية مصر العربية ضيف شرف للمهرجان بدورته الـ (31).

 

وأوضح السفير المصري أن مساحة جناح مصر في قرية الجنادرية، يبلغ حوالي 2500 متر مربع، قسم إلى 20 جناحاً ويضم العديد من المعارض والأجنحة، ويحتوي على مشاركة بمجموعة من الكتب من إصدارات العديد من الهيئات الحكومية، و88 عملاً فنياً تابعاً لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، مشيراً إلى أن هناك العديد من العروض الفنية التي ستقدم على المسرح المخصص للجناح المصري.

 

عقب ذلك دشن التويجري تطبيق الجنادرية لخدمة زوار المهرجان، الذي يسهل وصولهم إلى الأجنحة والمواقع التي يرغبون بها، إضافة إلى عرض جميع الخدمات والمرافق والفعاليات المقامة من خلال التطبيق، وكذلك عرض جميع فعاليات البرنامج الثقافي وأماكن وأوقات انعقادها.

 

الجنادرية مهرجان الجنادرية خادم الحرمين يدعو أمير الكويت لحضور حفل افتتاح الجنادرية  الـ 31 "التويجري" يستعرض استعدادات وتجهيزات إطلاق الجنادرية .. غداً "التويجري" يعقد مؤتمراً صحفياً عن مهرجان الجنادرية 31 "التويجري": هذا هو سبب إلغاء أوبريت الجنادرية.. هذا العام فقط

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين يرعى حفل افتتاح مهرجان الجنادرية 31 ..الأربعاء المقبل
سبق

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يوم الأربعاء المقبل، الموافق للرابع من شهر جمادى الأولى حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 )، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، ويتخلله سباق الهجن السنوي الكبير.

 

وأوضح نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الوزارة بالرياض اليوم ، بحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي، حيث سلط خلال الضوء على أبرز نشاطات وبرامج المهرجان.

 

وأضاف التويجري أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمهرجان الذي يحظى منذ انطلاقته بدعمه ورعايته وحرصه على تطوره خاصة أن رسالة المهرجان الوطنية  هدفها تعميق هويتنا الحضارية وتواصل الأجيال مع تراثهم وثقافتهم وتقاليدهم وعقيدتهم السمحة ومبادئ الإسلام الخالدة.

 

على جانب آخر رحب نائب وزير الحرس الوطني بسفير جمهورية مصر العربية الشقيقة، متطلعاً إلى أن تكون مشاركة مصر - ضيف شرف المهرجان لهذا العام - مشاركة فاعلة سواء كان في جناحهم الذي سيقام على أرض المهرجان أو الحوارات الثقافية التي ستجري بين عدد من المثقفين السعوديين والمصريين، وكذلك المثقفين من دول العالم الذين يشاركون في الفعالية الثقافية.

 

من جانبه أعرب سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد ولسمو وزير الحرس الوطني على استضافة جمهورية مصر العربية ضيف شرف للمهرجان بدورته الـ (31).

 

وأوضح السفير المصري أن مساحة جناح مصر في قرية الجنادرية، يبلغ حوالي 2500 متر مربع، قسم إلى 20 جناحاً ويضم العديد من المعارض والأجنحة، ويحتوي على مشاركة بمجموعة من الكتب من إصدارات العديد من الهيئات الحكومية، و88 عملاً فنياً تابعاً لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، مشيراً إلى أن هناك العديد من العروض الفنية التي ستقدم على المسرح المخصص للجناح المصري.

 

عقب ذلك دشن التويجري تطبيق الجنادرية لخدمة زوار المهرجان، الذي يسهل وصولهم إلى الأجنحة والمواقع التي يرغبون بها، إضافة إلى عرض جميع الخدمات والمرافق والفعاليات المقامة من خلال التطبيق، وكذلك عرض جميع فعاليات البرنامج الثقافي وأماكن وأوقات انعقادها.

 

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
06:49 PM
اخر تعديل
27 يناير 2017 - 29 ربيع الآخر 1438
08:54 AM
تنظمه "الحرس الوطني" ويتخلله سباق الهجن السنوي الكبير

خادم الحرمين يرعى حفل افتتاح مهرجان الجنادرية 31 ..الأربعاء المقبل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
9,703

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يوم الأربعاء المقبل، الموافق للرابع من شهر جمادى الأولى حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 )، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، ويتخلله سباق الهجن السنوي الكبير.

 

وأوضح نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الوزارة بالرياض اليوم ، بحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي، حيث سلط خلال الضوء على أبرز نشاطات وبرامج المهرجان.

 

وأضاف التويجري أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمهرجان الذي يحظى منذ انطلاقته بدعمه ورعايته وحرصه على تطوره خاصة أن رسالة المهرجان الوطنية  هدفها تعميق هويتنا الحضارية وتواصل الأجيال مع تراثهم وثقافتهم وتقاليدهم وعقيدتهم السمحة ومبادئ الإسلام الخالدة.

 

على جانب آخر رحب نائب وزير الحرس الوطني بسفير جمهورية مصر العربية الشقيقة، متطلعاً إلى أن تكون مشاركة مصر - ضيف شرف المهرجان لهذا العام - مشاركة فاعلة سواء كان في جناحهم الذي سيقام على أرض المهرجان أو الحوارات الثقافية التي ستجري بين عدد من المثقفين السعوديين والمصريين، وكذلك المثقفين من دول العالم الذين يشاركون في الفعالية الثقافية.

 

من جانبه أعرب سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد ولسمو وزير الحرس الوطني على استضافة جمهورية مصر العربية ضيف شرف للمهرجان بدورته الـ (31).

 

وأوضح السفير المصري أن مساحة جناح مصر في قرية الجنادرية، يبلغ حوالي 2500 متر مربع، قسم إلى 20 جناحاً ويضم العديد من المعارض والأجنحة، ويحتوي على مشاركة بمجموعة من الكتب من إصدارات العديد من الهيئات الحكومية، و88 عملاً فنياً تابعاً لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، مشيراً إلى أن هناك العديد من العروض الفنية التي ستقدم على المسرح المخصص للجناح المصري.

 

عقب ذلك دشن التويجري تطبيق الجنادرية لخدمة زوار المهرجان، الذي يسهل وصولهم إلى الأجنحة والمواقع التي يرغبون بها، إضافة إلى عرض جميع الخدمات والمرافق والفعاليات المقامة من خلال التطبيق، وكذلك عرض جميع فعاليات البرنامج الثقافي وأماكن وأوقات انعقادها.

 

شارك برأيك
36
132

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
1,929
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
8,018
500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
4,249
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,501

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة

نِسَب محددة لعمالة كل دولة

عبدالرحمن المرشد
السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة