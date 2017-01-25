خادم الحرمين يرعى حفل افتتاح مهرجان الجنادرية 31 ..الأربعاء المقبل

تنظمه "الحرس الوطني" ويتخلله سباق الهجن السنوي الكبير

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يوم الأربعاء المقبل، الموافق للرابع من شهر جمادى الأولى حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 )، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، ويتخلله سباق الهجن السنوي الكبير.

وأوضح نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الوزارة بالرياض اليوم ، بحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي، حيث سلط خلال الضوء على أبرز نشاطات وبرامج المهرجان.

وأضاف التويجري أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمهرجان الذي يحظى منذ انطلاقته بدعمه ورعايته وحرصه على تطوره خاصة أن رسالة المهرجان الوطنية هدفها تعميق هويتنا الحضارية وتواصل الأجيال مع تراثهم وثقافتهم وتقاليدهم وعقيدتهم السمحة ومبادئ الإسلام الخالدة.

على جانب آخر رحب نائب وزير الحرس الوطني بسفير جمهورية مصر العربية الشقيقة، متطلعاً إلى أن تكون مشاركة مصر - ضيف شرف المهرجان لهذا العام - مشاركة فاعلة سواء كان في جناحهم الذي سيقام على أرض المهرجان أو الحوارات الثقافية التي ستجري بين عدد من المثقفين السعوديين والمصريين، وكذلك المثقفين من دول العالم الذين يشاركون في الفعالية الثقافية.

من جانبه أعرب سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد ولسمو وزير الحرس الوطني على استضافة جمهورية مصر العربية ضيف شرف للمهرجان بدورته الـ (31).

وأوضح السفير المصري أن مساحة جناح مصر في قرية الجنادرية، يبلغ حوالي 2500 متر مربع، قسم إلى 20 جناحاً ويضم العديد من المعارض والأجنحة، ويحتوي على مشاركة بمجموعة من الكتب من إصدارات العديد من الهيئات الحكومية، و88 عملاً فنياً تابعاً لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، مشيراً إلى أن هناك العديد من العروض الفنية التي ستقدم على المسرح المخصص للجناح المصري.

عقب ذلك دشن التويجري تطبيق الجنادرية لخدمة زوار المهرجان، الذي يسهل وصولهم إلى الأجنحة والمواقع التي يرغبون بها، إضافة إلى عرض جميع الخدمات والمرافق والفعاليات المقامة من خلال التطبيق، وكذلك عرض جميع فعاليات البرنامج الثقافي وأماكن وأوقات انعقادها.