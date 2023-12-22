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خادم الحرمين يستعرض آخر المستجدات بالأراضي الفلسطينية مع الرئيس الفلسطيني

خلال استقباله لـ "عباس" في قصره بالرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض اليوم، الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

ورحب خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بالرئيس الفلسطيني ومرافقيه في المملكة.

من جانبه، أبدى الرئيس محمود عباس سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين، مثنياً على مواقف المملكة الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -.

عقب ذلك جرى استعراض آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

حضر الاستقبال: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضره من الجانب الفلسطيني: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، وقاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية الدكتور محمود الهباش، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يستعرض آخر المستجدات بالأراضي الفلسطينية مع الرئيس الفلسطيني
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض اليوم، الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

ورحب خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بالرئيس الفلسطيني ومرافقيه في المملكة.

من جانبه، أبدى الرئيس محمود عباس سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين، مثنياً على مواقف المملكة الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -.

عقب ذلك جرى استعراض آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

حضر الاستقبال: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضره من الجانب الفلسطيني: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، وقاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية الدكتور محمود الهباش، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.
 

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
09:08 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
10:59 PM
خلال استقباله لـ "عباس" في قصره بالرياض

خادم الحرمين يستعرض آخر المستجدات بالأراضي الفلسطينية مع الرئيس الفلسطيني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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6,075

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض اليوم، الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

ورحب خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بالرئيس الفلسطيني ومرافقيه في المملكة.

من جانبه، أبدى الرئيس محمود عباس سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين، مثنياً على مواقف المملكة الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -.

عقب ذلك جرى استعراض آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

حضر الاستقبال: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضره من الجانب الفلسطيني: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، وقاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية الدكتور محمود الهباش، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.
 

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