خادم الحرمين يستقبل ملك أسبانيا ويمنحه قلادة الملك عبد العزيز

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة اليوم، الملك فيليب السادس ملك مملكة أسبانيا.

كما كان في استقباله، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وقد أجريت لملك أسبانيا، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك صافح مستقبليه، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة والأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الوفد الرسمي المرافق لجلالة ملك أسبانيا.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الملك فيليب السادس، إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، حيث صافح فخامته أصحاب السمو الأمراء.

وخلال الاستقبال تفضل خادم الحرمين الشريفين بتقليد جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة أسبانيا قلادة الملك عبدالعزيز وهي أرفع الأوسمة السعودية درجة، وتمنح تكريما للملوك ورؤساء الدول.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لجلالته، والوفد المرافق له.

حضر مراسم الاستقبال الأمير خالد بن فهد بن خالد الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل والأمير سعد بن عبدالله بن تركي والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير والأمير متعب بن ثنيان بن محمد والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز والأمير تركي بن فهد بن جلوي ولأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد والأمير فيصل بن سعود بن محمد والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف والأمير خالد بن سعد بن خالد والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد والأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف والأمير منصور بن ثنيان بن محمد والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز والأمير فهد بن سعد بن فيصل والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز والأمير منصور بن خالد آل فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة أسبانيا والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير سعود بن تركي بن فهد والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.