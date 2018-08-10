الملك سلمان يطمئن باتصال هاتفي على صحة "جون ماكين"

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا أمس بالسيناتور الأمريكي جون ماكين؛ وذلك للاطمئنان على صحته.
وأعرب السيناتور ماكين عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة.
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا أمس بالسيناتور الأمريكي جون ماكين؛ وذلك للاطمئنان على صحته.
وأعرب السيناتور ماكين عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة.
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا أمس بالسيناتور الأمريكي جون ماكين؛ وذلك للاطمئنان على صحته.
وأعرب السيناتور ماكين عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة.
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا أمس بالسيناتور الأمريكي جون ماكين؛ وذلك للاطمئنان على صحته.
وأعرب السيناتور ماكين عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة.