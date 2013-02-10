النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خادم الحرمين يهنئ الرئيس فرماجو بمناسبة انتخابه رئيسًا للصومال

"ولي العهد" و"ولي ولي العهد" أرسلا له برقيتي تهنئة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية.

وقال الملك المفدى : "يسرنا بمناسبة انتخابكم رئيسًا لجمهورية الصومال الفيدرالية أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتكم، ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق التقدم والازدهار، متمنين لفخامتكم التوفيق والسداد في مهامكم بما يحقق الاستقرار لبلدكم الشقيق، مشيدين بالعلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، متطلعين إلى تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس الصومالي محمد فرماجو بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق المزيد من التقدم والرقي .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس الصومالي المنتخب محمد فرماجو أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، والمزيد من الرقي والازدهار لشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين يهنئ الرئيس فرماجو بمناسبة انتخابه رئيسًا للصومال
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية.

وقال الملك المفدى : "يسرنا بمناسبة انتخابكم رئيسًا لجمهورية الصومال الفيدرالية أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتكم، ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق التقدم والازدهار، متمنين لفخامتكم التوفيق والسداد في مهامكم بما يحقق الاستقرار لبلدكم الشقيق، مشيدين بالعلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، متطلعين إلى تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس الصومالي محمد فرماجو بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق المزيد من التقدم والرقي .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس الصومالي المنتخب محمد فرماجو أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، والمزيد من الرقي والازدهار لشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق.

10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
01:22 AM
"ولي العهد" و"ولي ولي العهد" أرسلا له برقيتي تهنئة

خادم الحرمين يهنئ الرئيس فرماجو بمناسبة انتخابه رئيسًا للصومال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
3,156

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية.

وقال الملك المفدى : "يسرنا بمناسبة انتخابكم رئيسًا لجمهورية الصومال الفيدرالية أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتكم، ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق التقدم والازدهار، متمنين لفخامتكم التوفيق والسداد في مهامكم بما يحقق الاستقرار لبلدكم الشقيق، مشيدين بالعلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، متطلعين إلى تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس الصومالي محمد فرماجو بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق المزيد من التقدم والرقي .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس الصومالي المنتخب محمد فرماجو أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، والمزيد من الرقي والازدهار لشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق.

شارك برأيك
45
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

09 فبراير
1,525
250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
4,441
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,868
3000

3000

01 فبراير
3,076

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
جارية
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

معرض حرف وتصاميم بأيدي خليجية

تنتهي 12 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

الاتحـاد المكبَّل بالديـون..!

الاتحـاد المكبَّل بالديـون..!

محمد الصيـعري
بكاء على أبواب الصحافة

بكاء على أبواب الصحافة

سعيد آل جندب
جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة