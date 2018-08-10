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خبراء أمريكيون: فايروس "مامبا" الخطير يستهدف شركات سعودية

شبيه بـ "الفدية" الذي تعرضت له 150 دولة في أكبر موجة قرصنة بالعالم

كشف باحثون أمريكيون أن فايروس "مامبا" الخطير بات يستهدف شركات سعودية وهو شبيه بفايروس "الفدية" الذي تعرضت له أكثر من 150 دولة في أنحاء العالم لأكبر موجة قرصنة عرفتها الدول حديثًا.

وقالت صحيفة "دا هيل" الأمريكية، إن خبراء من شركة كاسبيرسكي لابس أكدوا أن "مامبا" يستهدف الشركات في السعودية والبرازيل، ويقوم بتشفير محركات الأقراص الصلبة باستخدام أداة قانونية تسمى ديسكريبتور، ويتمكن من فك الشفرات والتحكم بذلك بالأجهزة.
وأصاب "مامبا" في شهر نوفمبر الماضي 900 جهاز كمبيوتر مكتبي تستخدمها وكالة النقل في سان فرانسيسكو، وطلب من الوكالة دفع مبلغ 73 ألف دولار لفك التشفير.

ويوصي الخبراء، المستخدمين بالحفاظ على نسخ احتياطية للنظام في حالة الهجمات، مشيرين إلى أن دفع فدية لا يضمن أن المجرمين سيحترمون الصفقة حتى نهايتها.

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خبراء أمريكيون: فايروس "مامبا" الخطير يستهدف شركات سعودية
سبق

كشف باحثون أمريكيون أن فايروس "مامبا" الخطير بات يستهدف شركات سعودية وهو شبيه بفايروس "الفدية" الذي تعرضت له أكثر من 150 دولة في أنحاء العالم لأكبر موجة قرصنة عرفتها الدول حديثًا.

وقالت صحيفة "دا هيل" الأمريكية، إن خبراء من شركة كاسبيرسكي لابس أكدوا أن "مامبا" يستهدف الشركات في السعودية والبرازيل، ويقوم بتشفير محركات الأقراص الصلبة باستخدام أداة قانونية تسمى ديسكريبتور، ويتمكن من فك الشفرات والتحكم بذلك بالأجهزة.
وأصاب "مامبا" في شهر نوفمبر الماضي 900 جهاز كمبيوتر مكتبي تستخدمها وكالة النقل في سان فرانسيسكو، وطلب من الوكالة دفع مبلغ 73 ألف دولار لفك التشفير.

ويوصي الخبراء، المستخدمين بالحفاظ على نسخ احتياطية للنظام في حالة الهجمات، مشيرين إلى أن دفع فدية لا يضمن أن المجرمين سيحترمون الصفقة حتى نهايتها.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
10:26 PM

خبراء أمريكيون: فايروس "مامبا" الخطير يستهدف شركات سعودية

شبيه بـ "الفدية" الذي تعرضت له 150 دولة في أكبر موجة قرصنة بالعالم

A A A
خالد علي - الرياض
10
13,490

كشف باحثون أمريكيون أن فايروس "مامبا" الخطير بات يستهدف شركات سعودية وهو شبيه بفايروس "الفدية" الذي تعرضت له أكثر من 150 دولة في أنحاء العالم لأكبر موجة قرصنة عرفتها الدول حديثًا.

وقالت صحيفة "دا هيل" الأمريكية، إن خبراء من شركة كاسبيرسكي لابس أكدوا أن "مامبا" يستهدف الشركات في السعودية والبرازيل، ويقوم بتشفير محركات الأقراص الصلبة باستخدام أداة قانونية تسمى ديسكريبتور، ويتمكن من فك الشفرات والتحكم بذلك بالأجهزة.
وأصاب "مامبا" في شهر نوفمبر الماضي 900 جهاز كمبيوتر مكتبي تستخدمها وكالة النقل في سان فرانسيسكو، وطلب من الوكالة دفع مبلغ 73 ألف دولار لفك التشفير.

ويوصي الخبراء، المستخدمين بالحفاظ على نسخ احتياطية للنظام في حالة الهجمات، مشيرين إلى أن دفع فدية لا يضمن أن المجرمين سيحترمون الصفقة حتى نهايتها.

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