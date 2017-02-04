النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قريباً إطلاق 16 جهة و85 فرصة استثمارية.. التحديات: جهوزية القطاع الخاص وتطويق الفساد

خصخصة الجهات الحكومية وفق الرؤية الوطنية.. فرص النجاح والتحديات؟

خبير اقتصادي يتوقع تراجعاً أكبر في أعداد العمالة وتحويلاتها للخارج

تقرير لبرنامج "ياهلا": 15.84 مليار ريال تحويلات يوليو الماضي

توقع أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود بالرياض الدكتور حمد التويجري انخفاضًا وتراجعًا أكبر في أعداد العمالة الوافدة وتحويلاتها المالية لخارج المملكة خلال الأعوام المقبلة.

وسجلت تحويلات العاملين الأجانب في المملكة إلى خارج السعودية تراجعًا للمرة الأولى منذ 12 عامًا، وذلك بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

‏وقال "التويجري" لبرنامج "ياهلا": "أعداد العمالة الوافدة بدأت تقل مع خطط السعودة، وبالتالي انخفض إجمالي التحويلات السنوية خارج المملكة".

وأضاف: "تحويلات العمالة الأجنبية تسير جنباً إلى جنب مع النمو الاقتصادي والإيرادات الحكومية"

وأردف: "لدينا تسعة ملايين عامل وافد، ولا أعتقد أن الاقتصاد السعودي يتطلب هذا الحجم من العمالة، ونطالب ‏بوضع إجراءات تحدّ من العمالة التي (ما لها داعي) تبدأ بالتدقيق في التأشيرات".

‏وفيما يتعلق بفرض رسوم على العامل الأجنبي، قال الأكاديمي "التويجري": "هذا سيدفعه لطلب راتب أعلى ويحجم عن المجيء للعمل عندنا، وسنخلق (سوق سوداء) للتحويلات".

‏وأضاف: "يجب ألا ننظر للعمالة ككتلة واحدة، ويجب أن نصنفهم لفئات، حتى نستطيع التعامل مع كل فئة على حدة، وأغلب العمالة الوافدة تعمل في وظائف معينة أجورها بسيطة قد لا يقبل السعوديون في العمل بها".

‏ودعا "التويجري" إلى تشجيع العمالة الوافدة صرف قسم من أموالها في البلد، مثلاً من خلال برامج الترفيه وغيرها.

وأردف: "على الرغم من أن العمالة الوافدة ساعدت منذ السبعينات في نمو الاقتصاد السعودي، لكننا لم نربطها بالبلد ونشجعها على أن تصرف أموالها عندنا".

وتابع: "دول الجوار لم تفرض رسومًا على العمالة الوافدة، بل شجعتهم وفتحت لهم فرص استثمار داخلها".

وقارن  تقرير تلفزيوني لبرنامج "ياهلا" بين تحويلات الأجانب، حيث بلغت العام الماضي 2016 (151.9) مليار ريال في مقابل (156.9) عام 2015 بتراجع قدره خمسة ملايين ريال بنسبة 3‎%‎..

وقال التقرير: بلغت تحويلات الأجانب لشهر ديسمبر لعام 2016 ما قيمته 13.52 مليار ريال في مقابل 13 مليار ريال في عام 2015 بنسبة ارتفاع بلغت 4‎%‎  في مقابل 12.1 مليار ريال في نوفمبر الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 11.7‎%‎"..

وأضاف: "شهر يوليو لعام 2016 يعد أعلى الشهور في السنوات الخمس الأخيرة في تحويلات الأجانب، إذ بلغت قيمة التحولات فيه 15.84 مليار ريال".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خبير اقتصادي يتوقع تراجعاً أكبر في أعداد العمالة وتحويلاتها للخارج
سبق

توقع أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود بالرياض الدكتور حمد التويجري انخفاضًا وتراجعًا أكبر في أعداد العمالة الوافدة وتحويلاتها المالية لخارج المملكة خلال الأعوام المقبلة.

وسجلت تحويلات العاملين الأجانب في المملكة إلى خارج السعودية تراجعًا للمرة الأولى منذ 12 عامًا، وذلك بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

‏وقال "التويجري" لبرنامج "ياهلا": "أعداد العمالة الوافدة بدأت تقل مع خطط السعودة، وبالتالي انخفض إجمالي التحويلات السنوية خارج المملكة".

وأضاف: "تحويلات العمالة الأجنبية تسير جنباً إلى جنب مع النمو الاقتصادي والإيرادات الحكومية"

وأردف: "لدينا تسعة ملايين عامل وافد، ولا أعتقد أن الاقتصاد السعودي يتطلب هذا الحجم من العمالة، ونطالب ‏بوضع إجراءات تحدّ من العمالة التي (ما لها داعي) تبدأ بالتدقيق في التأشيرات".

‏وفيما يتعلق بفرض رسوم على العامل الأجنبي، قال الأكاديمي "التويجري": "هذا سيدفعه لطلب راتب أعلى ويحجم عن المجيء للعمل عندنا، وسنخلق (سوق سوداء) للتحويلات".

‏وأضاف: "يجب ألا ننظر للعمالة ككتلة واحدة، ويجب أن نصنفهم لفئات، حتى نستطيع التعامل مع كل فئة على حدة، وأغلب العمالة الوافدة تعمل في وظائف معينة أجورها بسيطة قد لا يقبل السعوديون في العمل بها".

‏ودعا "التويجري" إلى تشجيع العمالة الوافدة صرف قسم من أموالها في البلد، مثلاً من خلال برامج الترفيه وغيرها.

وأردف: "على الرغم من أن العمالة الوافدة ساعدت منذ السبعينات في نمو الاقتصاد السعودي، لكننا لم نربطها بالبلد ونشجعها على أن تصرف أموالها عندنا".

وتابع: "دول الجوار لم تفرض رسومًا على العمالة الوافدة، بل شجعتهم وفتحت لهم فرص استثمار داخلها".

وقارن  تقرير تلفزيوني لبرنامج "ياهلا" بين تحويلات الأجانب، حيث بلغت العام الماضي 2016 (151.9) مليار ريال في مقابل (156.9) عام 2015 بتراجع قدره خمسة ملايين ريال بنسبة 3‎%‎..

وقال التقرير: بلغت تحويلات الأجانب لشهر ديسمبر لعام 2016 ما قيمته 13.52 مليار ريال في مقابل 13 مليار ريال في عام 2015 بنسبة ارتفاع بلغت 4‎%‎  في مقابل 12.1 مليار ريال في نوفمبر الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 11.7‎%‎"..

وأضاف: "شهر يوليو لعام 2016 يعد أعلى الشهور في السنوات الخمس الأخيرة في تحويلات الأجانب، إذ بلغت قيمة التحولات فيه 15.84 مليار ريال".

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
03:08 PM
تقرير لبرنامج "ياهلا": 15.84 مليار ريال تحويلات يوليو الماضي

خبير اقتصادي يتوقع تراجعاً أكبر في أعداد العمالة وتحويلاتها للخارج

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
28
21,352

توقع أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود بالرياض الدكتور حمد التويجري انخفاضًا وتراجعًا أكبر في أعداد العمالة الوافدة وتحويلاتها المالية لخارج المملكة خلال الأعوام المقبلة.

وسجلت تحويلات العاملين الأجانب في المملكة إلى خارج السعودية تراجعًا للمرة الأولى منذ 12 عامًا، وذلك بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

‏وقال "التويجري" لبرنامج "ياهلا": "أعداد العمالة الوافدة بدأت تقل مع خطط السعودة، وبالتالي انخفض إجمالي التحويلات السنوية خارج المملكة".

وأضاف: "تحويلات العمالة الأجنبية تسير جنباً إلى جنب مع النمو الاقتصادي والإيرادات الحكومية"

وأردف: "لدينا تسعة ملايين عامل وافد، ولا أعتقد أن الاقتصاد السعودي يتطلب هذا الحجم من العمالة، ونطالب ‏بوضع إجراءات تحدّ من العمالة التي (ما لها داعي) تبدأ بالتدقيق في التأشيرات".

‏وفيما يتعلق بفرض رسوم على العامل الأجنبي، قال الأكاديمي "التويجري": "هذا سيدفعه لطلب راتب أعلى ويحجم عن المجيء للعمل عندنا، وسنخلق (سوق سوداء) للتحويلات".

‏وأضاف: "يجب ألا ننظر للعمالة ككتلة واحدة، ويجب أن نصنفهم لفئات، حتى نستطيع التعامل مع كل فئة على حدة، وأغلب العمالة الوافدة تعمل في وظائف معينة أجورها بسيطة قد لا يقبل السعوديون في العمل بها".

‏ودعا "التويجري" إلى تشجيع العمالة الوافدة صرف قسم من أموالها في البلد، مثلاً من خلال برامج الترفيه وغيرها.

وأردف: "على الرغم من أن العمالة الوافدة ساعدت منذ السبعينات في نمو الاقتصاد السعودي، لكننا لم نربطها بالبلد ونشجعها على أن تصرف أموالها عندنا".

وتابع: "دول الجوار لم تفرض رسومًا على العمالة الوافدة، بل شجعتهم وفتحت لهم فرص استثمار داخلها".

وقارن  تقرير تلفزيوني لبرنامج "ياهلا" بين تحويلات الأجانب، حيث بلغت العام الماضي 2016 (151.9) مليار ريال في مقابل (156.9) عام 2015 بتراجع قدره خمسة ملايين ريال بنسبة 3‎%‎..

وقال التقرير: بلغت تحويلات الأجانب لشهر ديسمبر لعام 2016 ما قيمته 13.52 مليار ريال في مقابل 13 مليار ريال في عام 2015 بنسبة ارتفاع بلغت 4‎%‎  في مقابل 12.1 مليار ريال في نوفمبر الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 11.7‎%‎"..

وأضاف: "شهر يوليو لعام 2016 يعد أعلى الشهور في السنوات الخمس الأخيرة في تحويلات الأجانب، إذ بلغت قيمة التحولات فيه 15.84 مليار ريال".

شارك برأيك
40
146

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,167
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,337
3000

3000

01 فبراير
2,183
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,998

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة