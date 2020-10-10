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خبير تركي: النوم على الظهر يمنع تجاعيد الوجه وآلام الرقبة

قال البروفيسور التركي محمد قره داغ، رئيس "جمعية النوم"، إن النوم مستلقياً على الظهر من شأنه أن يحول دون تشكّل تجاعيد الوجه وآلام الرقبة والظهر.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، أشار "قره داغ" إلى أن وضعية النوم لدى معظم الأشخاص تتغير من 15 إلى 20 مرة طيلة الليل، وبالتالي لا ينبغي الإصرار على النوم في وضعية ثابتة.

وأكّد أن الوضعية الأفضل للنوم هي الاستلقاء على الظهر، فهي تُساهم في الاسترخاء وراحة الجسم المنهك طيلة اليوم.

واستطرد بقوله: "إن هذه الوضعية تحول دون تجاعيد الوجه التي تظهر في وقت مبكر من العمر؛ بسبب الاحتكاكات، فضلاً عن أنها تقي من آلام الرقبة والظهر لدى الأفراد".

ولفت "قره داغ" إلى أن النوم مستلقياً على الظهر يقلل من مخاطر "الارتجاع"؛ وذلك لأن الرأس يكون في موضع أعلى مقارنة مع المعدة، كما أنه يساهم في نمو الأطفال بشكل صحي.

والبروفيسور "قره داغ" هو رئيس قسم الأمراض الصدرية والسل في كلية الطب بجامعة أولوداغ، في ولاية بورصة شمال غربي تركيا.

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خبير تركي: النوم على الظهر يمنع تجاعيد الوجه وآلام الرقبة
سبق

قال البروفيسور التركي محمد قره داغ، رئيس "جمعية النوم"، إن النوم مستلقياً على الظهر من شأنه أن يحول دون تشكّل تجاعيد الوجه وآلام الرقبة والظهر.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، أشار "قره داغ" إلى أن وضعية النوم لدى معظم الأشخاص تتغير من 15 إلى 20 مرة طيلة الليل، وبالتالي لا ينبغي الإصرار على النوم في وضعية ثابتة.

وأكّد أن الوضعية الأفضل للنوم هي الاستلقاء على الظهر، فهي تُساهم في الاسترخاء وراحة الجسم المنهك طيلة اليوم.

واستطرد بقوله: "إن هذه الوضعية تحول دون تجاعيد الوجه التي تظهر في وقت مبكر من العمر؛ بسبب الاحتكاكات، فضلاً عن أنها تقي من آلام الرقبة والظهر لدى الأفراد".

ولفت "قره داغ" إلى أن النوم مستلقياً على الظهر يقلل من مخاطر "الارتجاع"؛ وذلك لأن الرأس يكون في موضع أعلى مقارنة مع المعدة، كما أنه يساهم في نمو الأطفال بشكل صحي.

والبروفيسور "قره داغ" هو رئيس قسم الأمراض الصدرية والسل في كلية الطب بجامعة أولوداغ، في ولاية بورصة شمال غربي تركيا.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
12:44 PM

خبير تركي: النوم على الظهر يمنع تجاعيد الوجه وآلام الرقبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال البروفيسور التركي محمد قره داغ، رئيس "جمعية النوم"، إن النوم مستلقياً على الظهر من شأنه أن يحول دون تشكّل تجاعيد الوجه وآلام الرقبة والظهر.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، أشار "قره داغ" إلى أن وضعية النوم لدى معظم الأشخاص تتغير من 15 إلى 20 مرة طيلة الليل، وبالتالي لا ينبغي الإصرار على النوم في وضعية ثابتة.

وأكّد أن الوضعية الأفضل للنوم هي الاستلقاء على الظهر، فهي تُساهم في الاسترخاء وراحة الجسم المنهك طيلة اليوم.

واستطرد بقوله: "إن هذه الوضعية تحول دون تجاعيد الوجه التي تظهر في وقت مبكر من العمر؛ بسبب الاحتكاكات، فضلاً عن أنها تقي من آلام الرقبة والظهر لدى الأفراد".

ولفت "قره داغ" إلى أن النوم مستلقياً على الظهر يقلل من مخاطر "الارتجاع"؛ وذلك لأن الرأس يكون في موضع أعلى مقارنة مع المعدة، كما أنه يساهم في نمو الأطفال بشكل صحي.

والبروفيسور "قره داغ" هو رئيس قسم الأمراض الصدرية والسل في كلية الطب بجامعة أولوداغ، في ولاية بورصة شمال غربي تركيا.

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