خرج ولم يعد.. "العصيمي" مفقود منذ 4 أيام بالطائف

ذووه يناشدون المساعدة: كان يستقلّ سيارة "شاص" 2015

ناشد ذوو المسن محمد حميد جابر العصيمي، المفقود منذ الاثنين الماضي، بعد خروجه من منزل أسرته بالطائف، بالمساعدة في البحث عنه.

وأكد ذوو المفقود أن "العصيمي" كان يستقل سيارة طراز "شاص" موديل 2015 اللون بيج، رقم اللوحة 1550 - ا ي ع، مناشدين من يعثر عليه إبلاغهم على موبايل 0501690997 أو أقرب مركز شرطة.