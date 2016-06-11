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"خريبين" يخضع لبرنامج علاج طبيعي في مركز الفيفا

إصابة الركبة تُبعده عن الملاعب شهراً

خضع لاعب الظفرة والمنتخب السوري عمر خريبين، للفحص على إصابته بالركبة؛ وذلك تحت إشراف الدكتور مبارك المطوع ممثل السعودية لمركز الفيفا المتميز الطبي بدبي، والدكتور مراد الغرايري مدير مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي.

وأوضح الدكتور مراد الغرايري مدير مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي، أن اللاعب عمر خريبين يشكو من إصابة بالركبة غير خطيرة على مستقبله الرياضي وتحتاج إلى برنامج علاج طبيعي وتأهيل يتراوح من ثلاثة أسابيع إلى أربعة أسابيع، مع الابتعاد عن ممارسة كرة القدم خلال فترة التأهيل؛ وذلك تجنباً لأي مضاعفات من شأنها أن تعيقه مستقبلاً في نشاطه الرياضي.

يُذكر أن اللاعب مثّل الهلال بنظام الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، وبات قريباً الآن من العودة لارتداء القيمص الأزرق بشكل نهائي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"خريبين" يخضع لبرنامج علاج طبيعي في مركز الفيفا
سبق

خضع لاعب الظفرة والمنتخب السوري عمر خريبين، للفحص على إصابته بالركبة؛ وذلك تحت إشراف الدكتور مبارك المطوع ممثل السعودية لمركز الفيفا المتميز الطبي بدبي، والدكتور مراد الغرايري مدير مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي.

وأوضح الدكتور مراد الغرايري مدير مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي، أن اللاعب عمر خريبين يشكو من إصابة بالركبة غير خطيرة على مستقبله الرياضي وتحتاج إلى برنامج علاج طبيعي وتأهيل يتراوح من ثلاثة أسابيع إلى أربعة أسابيع، مع الابتعاد عن ممارسة كرة القدم خلال فترة التأهيل؛ وذلك تجنباً لأي مضاعفات من شأنها أن تعيقه مستقبلاً في نشاطه الرياضي.

يُذكر أن اللاعب مثّل الهلال بنظام الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، وبات قريباً الآن من العودة لارتداء القيمص الأزرق بشكل نهائي.

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
04:07 PM

"خريبين" يخضع لبرنامج علاج طبيعي في مركز الفيفا

إصابة الركبة تُبعده عن الملاعب شهراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - دبي
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خضع لاعب الظفرة والمنتخب السوري عمر خريبين، للفحص على إصابته بالركبة؛ وذلك تحت إشراف الدكتور مبارك المطوع ممثل السعودية لمركز الفيفا المتميز الطبي بدبي، والدكتور مراد الغرايري مدير مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي.

وأوضح الدكتور مراد الغرايري مدير مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي، أن اللاعب عمر خريبين يشكو من إصابة بالركبة غير خطيرة على مستقبله الرياضي وتحتاج إلى برنامج علاج طبيعي وتأهيل يتراوح من ثلاثة أسابيع إلى أربعة أسابيع، مع الابتعاد عن ممارسة كرة القدم خلال فترة التأهيل؛ وذلك تجنباً لأي مضاعفات من شأنها أن تعيقه مستقبلاً في نشاطه الرياضي.

يُذكر أن اللاعب مثّل الهلال بنظام الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، وبات قريباً الآن من العودة لارتداء القيمص الأزرق بشكل نهائي.

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