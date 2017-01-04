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خريجات "تاريخ": دمج 3 مواد منع توظيفنا 20 عاماً

قلن: نعاني وبيننا الأرملة والمطلقة ومَن تعول أطفالها

اشتكى عددٌ من خريجات التاريخ، بسبب دمج تخصّصهن مع الجغرافيا والوطنية تحت مسمّى كتاب التربية الوطنية الاجتماعية؛ ما تسبّب في طول مدة انتظارهن للتعيين لأكثر من عشرين عاما، مطالبات بتوظيفهن ولو في أعمال إدارية أسوة ببعض التخصّصات الأخرى، باعتبار أن بينهن الأرملة والمطلقة ومَن تعول أطفالها.

 

وقال عددٌ منهن: "من الصدمة أن يخرج من قسم التاريخ على مدى عشرين عاماً، وربما أكثر كمٌ هائلٌ من الأعداد وتمر عليهم السنوات ثم يصطدمون بقرار لم يأبه ولم يراع أدنى مسؤولية تجاه هذه الفئات".

 

وأضفن، نحن نتظلم بسبب قرارات الوزارة بدمج ثلاث مواد التاريخ والجغرافيا والوطنية تحت مسمّى كتاب التربية الوطنية الاجتماعية، ما يزيد من طابور انتظار الوظيفة، وبالمقابل نحن مطالبات باختبار "قياس" ولا مانع من ذلك، لأن الوزارة لها الحق في تقييم الأداء الوظيفي، ولكن يتم فيه فصل التاريخ عن الجغرافيا، وهذا تقدير منهم يشكرون عليه، ونحن خريجات من ٢٠ سنة و١٠ سنوات وقرار مثل هذا فيه من الإجحاف ما يكفي.

 

وتابعن: "إذا كانت الوزارة ترى أنها تطبق ما يخدم المتعلم ويسد الاحتياج والعجز فإنها طبّقت ذلك على حساب خريجات تضرّرن بالكامل من هذا القرار الذي هو أشبه بإعلان وفاة التاريخ، وبرّرت ذلك تصريحاً بسد العجز وتطوير منهج المتعلم على حسابنا".

 

واستدركن: "نلحظ ما وصل إليه حال المتعلم فهو يفتقد أبسط المعلومات عن تاريخه وحضارته، فمادة التاريخ ربما تكون مادة غير مرغوبة لدى المتعلمين وربما أنهم صفقوا فرحاً لاختصار هذا العلم مع علم آخر".

 

واختتمن: "لا بد من التوعية التامة والمفهوم الكامل لدى الجيل بأهمية التاريخ، فمن غير المقبول أن يسكن الطالب في وطن يجهل تاريخه، ونحن في زمن الطالب أحوج ما يكون أن يتمسّك فيه بقيم ومبادئ سطرها لنا التاريخ، بينما في دول أوروبا التاريخ يحظى باهتمام وحرص منقطع النظير، بإنشاء المتاحف والمكتبات ومراكز الآثار ويكون لها الاحترام والتقدير بينما كل هذا يفترض أن يكون هنا في بلدنا الذي منه نشأت الحضارات ومنه استلهموا الأفكار وطبقوها".

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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خريجات "تاريخ": دمج 3 مواد منع توظيفنا 20 عاماً
سبق

اشتكى عددٌ من خريجات التاريخ، بسبب دمج تخصّصهن مع الجغرافيا والوطنية تحت مسمّى كتاب التربية الوطنية الاجتماعية؛ ما تسبّب في طول مدة انتظارهن للتعيين لأكثر من عشرين عاما، مطالبات بتوظيفهن ولو في أعمال إدارية أسوة ببعض التخصّصات الأخرى، باعتبار أن بينهن الأرملة والمطلقة ومَن تعول أطفالها.

 

وقال عددٌ منهن: "من الصدمة أن يخرج من قسم التاريخ على مدى عشرين عاماً، وربما أكثر كمٌ هائلٌ من الأعداد وتمر عليهم السنوات ثم يصطدمون بقرار لم يأبه ولم يراع أدنى مسؤولية تجاه هذه الفئات".

 

وأضفن، نحن نتظلم بسبب قرارات الوزارة بدمج ثلاث مواد التاريخ والجغرافيا والوطنية تحت مسمّى كتاب التربية الوطنية الاجتماعية، ما يزيد من طابور انتظار الوظيفة، وبالمقابل نحن مطالبات باختبار "قياس" ولا مانع من ذلك، لأن الوزارة لها الحق في تقييم الأداء الوظيفي، ولكن يتم فيه فصل التاريخ عن الجغرافيا، وهذا تقدير منهم يشكرون عليه، ونحن خريجات من ٢٠ سنة و١٠ سنوات وقرار مثل هذا فيه من الإجحاف ما يكفي.

 

وتابعن: "إذا كانت الوزارة ترى أنها تطبق ما يخدم المتعلم ويسد الاحتياج والعجز فإنها طبّقت ذلك على حساب خريجات تضرّرن بالكامل من هذا القرار الذي هو أشبه بإعلان وفاة التاريخ، وبرّرت ذلك تصريحاً بسد العجز وتطوير منهج المتعلم على حسابنا".

 

واستدركن: "نلحظ ما وصل إليه حال المتعلم فهو يفتقد أبسط المعلومات عن تاريخه وحضارته، فمادة التاريخ ربما تكون مادة غير مرغوبة لدى المتعلمين وربما أنهم صفقوا فرحاً لاختصار هذا العلم مع علم آخر".

 

واختتمن: "لا بد من التوعية التامة والمفهوم الكامل لدى الجيل بأهمية التاريخ، فمن غير المقبول أن يسكن الطالب في وطن يجهل تاريخه، ونحن في زمن الطالب أحوج ما يكون أن يتمسّك فيه بقيم ومبادئ سطرها لنا التاريخ، بينما في دول أوروبا التاريخ يحظى باهتمام وحرص منقطع النظير، بإنشاء المتاحف والمكتبات ومراكز الآثار ويكون لها الاحترام والتقدير بينما كل هذا يفترض أن يكون هنا في بلدنا الذي منه نشأت الحضارات ومنه استلهموا الأفكار وطبقوها".

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
10:24 AM
قلن: نعاني وبيننا الأرملة والمطلقة ومَن تعول أطفالها

خريجات "تاريخ": دمج 3 مواد منع توظيفنا 20 عاماً

أرشيفية
A A A
بدر العتيبي - الرياض
45
18,701

اشتكى عددٌ من خريجات التاريخ، بسبب دمج تخصّصهن مع الجغرافيا والوطنية تحت مسمّى كتاب التربية الوطنية الاجتماعية؛ ما تسبّب في طول مدة انتظارهن للتعيين لأكثر من عشرين عاما، مطالبات بتوظيفهن ولو في أعمال إدارية أسوة ببعض التخصّصات الأخرى، باعتبار أن بينهن الأرملة والمطلقة ومَن تعول أطفالها.

 

وقال عددٌ منهن: "من الصدمة أن يخرج من قسم التاريخ على مدى عشرين عاماً، وربما أكثر كمٌ هائلٌ من الأعداد وتمر عليهم السنوات ثم يصطدمون بقرار لم يأبه ولم يراع أدنى مسؤولية تجاه هذه الفئات".

 

وأضفن، نحن نتظلم بسبب قرارات الوزارة بدمج ثلاث مواد التاريخ والجغرافيا والوطنية تحت مسمّى كتاب التربية الوطنية الاجتماعية، ما يزيد من طابور انتظار الوظيفة، وبالمقابل نحن مطالبات باختبار "قياس" ولا مانع من ذلك، لأن الوزارة لها الحق في تقييم الأداء الوظيفي، ولكن يتم فيه فصل التاريخ عن الجغرافيا، وهذا تقدير منهم يشكرون عليه، ونحن خريجات من ٢٠ سنة و١٠ سنوات وقرار مثل هذا فيه من الإجحاف ما يكفي.

 

وتابعن: "إذا كانت الوزارة ترى أنها تطبق ما يخدم المتعلم ويسد الاحتياج والعجز فإنها طبّقت ذلك على حساب خريجات تضرّرن بالكامل من هذا القرار الذي هو أشبه بإعلان وفاة التاريخ، وبرّرت ذلك تصريحاً بسد العجز وتطوير منهج المتعلم على حسابنا".

 

واستدركن: "نلحظ ما وصل إليه حال المتعلم فهو يفتقد أبسط المعلومات عن تاريخه وحضارته، فمادة التاريخ ربما تكون مادة غير مرغوبة لدى المتعلمين وربما أنهم صفقوا فرحاً لاختصار هذا العلم مع علم آخر".

 

واختتمن: "لا بد من التوعية التامة والمفهوم الكامل لدى الجيل بأهمية التاريخ، فمن غير المقبول أن يسكن الطالب في وطن يجهل تاريخه، ونحن في زمن الطالب أحوج ما يكون أن يتمسّك فيه بقيم ومبادئ سطرها لنا التاريخ، بينما في دول أوروبا التاريخ يحظى باهتمام وحرص منقطع النظير، بإنشاء المتاحف والمكتبات ومراكز الآثار ويكون لها الاحترام والتقدير بينما كل هذا يفترض أن يكون هنا في بلدنا الذي منه نشأت الحضارات ومنه استلهموا الأفكار وطبقوها".

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