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خريجات جامعة أم القرى يطالبن بإلغاء شروط القبول بالبرنامج التتابعي التربوي

يقتصر على من تجاوز معدلها 2.75 في النظري و1.75 للعملي

أصيب عدد من خريجات جامعة أم القرى بخيبة أمل كبيرة بعد أن طبقت الجامعة قرار الوزارة باقتصار القبول في البرنامج التتابعي التربوي على من تجاوز معدلها 2.75 في النظري و1.75 للعملي .

وقالت خريجات في شكواهن لـ "سبق": إننا أصبنا بخيبة أمل كبيرة فبعد دراسة على مدى أربع سنوات أغلقت الأبواب أمامنا ولم نجد لنا مكانا بعد التخرج بسبب هذا القرار الصادر بين ليلة وضحاها.

وتابعن: لماذا لم يكن هذا الشرط مع بداية التسجيل في الجامعة بدلا من أن نتفاجأ به آخر التيرم، والذي ترتب عليه أضرار وضياع للحقوق .

وأكد عدد منهن أن الوظيفة التي تتلاءم مع رغبات والديهن وأسرهن هي التعليم بسبب عادات القبيلة والتي ترفض وظائف أخرى بحجة الاختلاط .

واختتمن مناشدتهن بفتح المجال أمامهن واعتبار التربوي حقا من حقوق كل طالب وطالبة جامعية لإكمال حياتهم بدلا من ضياع السنوات الأربع في الجامعة دون فائدة.

وأوضحت وحدة الإعلام والاتصال بالجامعة أنه بناء على تعميم الوزارة برقم 84155 وتاريخ 12 / 9 / 1438 والقاضي بقصر القبول في البرنامج التتابعي التربوي على من حصل على معدل 2.75 في التخصصات النظرية و1.75 في التخصصات العلمية .

وتابعت "تم ترشيح 750 طالبا وطالبة للقبول، بحسب طاقة الجامعة الاستيعابية وبحسب توجيهات الوزير، علما بأن التعميم الوزاري موجه لكل الجامعات وسيتم العمل به من قبل الجميع".

يذكر أن الطالبات المتضررات ناشدن بالنظر في مطالبهن عبر وسم #عدم_قبول_الطالبات_للتربوي_جامعة_أم_القرى.

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خريجات جامعة أم القرى يطالبن بإلغاء شروط القبول بالبرنامج التتابعي التربوي
سبق

أصيب عدد من خريجات جامعة أم القرى بخيبة أمل كبيرة بعد أن طبقت الجامعة قرار الوزارة باقتصار القبول في البرنامج التتابعي التربوي على من تجاوز معدلها 2.75 في النظري و1.75 للعملي .

وقالت خريجات في شكواهن لـ "سبق": إننا أصبنا بخيبة أمل كبيرة فبعد دراسة على مدى أربع سنوات أغلقت الأبواب أمامنا ولم نجد لنا مكانا بعد التخرج بسبب هذا القرار الصادر بين ليلة وضحاها.

وتابعن: لماذا لم يكن هذا الشرط مع بداية التسجيل في الجامعة بدلا من أن نتفاجأ به آخر التيرم، والذي ترتب عليه أضرار وضياع للحقوق .

وأكد عدد منهن أن الوظيفة التي تتلاءم مع رغبات والديهن وأسرهن هي التعليم بسبب عادات القبيلة والتي ترفض وظائف أخرى بحجة الاختلاط .

واختتمن مناشدتهن بفتح المجال أمامهن واعتبار التربوي حقا من حقوق كل طالب وطالبة جامعية لإكمال حياتهم بدلا من ضياع السنوات الأربع في الجامعة دون فائدة.

وأوضحت وحدة الإعلام والاتصال بالجامعة أنه بناء على تعميم الوزارة برقم 84155 وتاريخ 12 / 9 / 1438 والقاضي بقصر القبول في البرنامج التتابعي التربوي على من حصل على معدل 2.75 في التخصصات النظرية و1.75 في التخصصات العلمية .

وتابعت "تم ترشيح 750 طالبا وطالبة للقبول، بحسب طاقة الجامعة الاستيعابية وبحسب توجيهات الوزير، علما بأن التعميم الوزاري موجه لكل الجامعات وسيتم العمل به من قبل الجميع".

يذكر أن الطالبات المتضررات ناشدن بالنظر في مطالبهن عبر وسم #عدم_قبول_الطالبات_للتربوي_جامعة_أم_القرى.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
03:24 PM

خريجات جامعة أم القرى يطالبن بإلغاء شروط القبول بالبرنامج التتابعي التربوي

يقتصر على من تجاوز معدلها 2.75 في النظري و1.75 للعملي

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
11
4,906

أصيب عدد من خريجات جامعة أم القرى بخيبة أمل كبيرة بعد أن طبقت الجامعة قرار الوزارة باقتصار القبول في البرنامج التتابعي التربوي على من تجاوز معدلها 2.75 في النظري و1.75 للعملي .

وقالت خريجات في شكواهن لـ "سبق": إننا أصبنا بخيبة أمل كبيرة فبعد دراسة على مدى أربع سنوات أغلقت الأبواب أمامنا ولم نجد لنا مكانا بعد التخرج بسبب هذا القرار الصادر بين ليلة وضحاها.

وتابعن: لماذا لم يكن هذا الشرط مع بداية التسجيل في الجامعة بدلا من أن نتفاجأ به آخر التيرم، والذي ترتب عليه أضرار وضياع للحقوق .

وأكد عدد منهن أن الوظيفة التي تتلاءم مع رغبات والديهن وأسرهن هي التعليم بسبب عادات القبيلة والتي ترفض وظائف أخرى بحجة الاختلاط .

واختتمن مناشدتهن بفتح المجال أمامهن واعتبار التربوي حقا من حقوق كل طالب وطالبة جامعية لإكمال حياتهم بدلا من ضياع السنوات الأربع في الجامعة دون فائدة.

وأوضحت وحدة الإعلام والاتصال بالجامعة أنه بناء على تعميم الوزارة برقم 84155 وتاريخ 12 / 9 / 1438 والقاضي بقصر القبول في البرنامج التتابعي التربوي على من حصل على معدل 2.75 في التخصصات النظرية و1.75 في التخصصات العلمية .

وتابعت "تم ترشيح 750 طالبا وطالبة للقبول، بحسب طاقة الجامعة الاستيعابية وبحسب توجيهات الوزير، علما بأن التعميم الوزاري موجه لكل الجامعات وسيتم العمل به من قبل الجميع".

يذكر أن الطالبات المتضررات ناشدن بالنظر في مطالبهن عبر وسم #عدم_قبول_الطالبات_للتربوي_جامعة_أم_القرى.

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