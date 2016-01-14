النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خريجو "التربية الخاصة" يعانون تجاهل اختصاصهم للعام الرابع

"الخدمة المدنية": نتوجه بما يردنا من احتياج من الجهات الأخرى

ينتظر خريجو تخصص "التربية الخاصة" بالرياض حل قضيتهم العالقة في أروقة وزارة التعليم منذ سنوات طويلة، دون حلول أو ردود، لمشكلتهم المتمثلة في تجاهل اختصاصهم من الاحتياج السنوي منذ أربعة أعوام من قبل وزارة الخدمة المدنية.

وقال أحد الخريجين: إن القضية بدأت منذ نحو 4 سنوات، مشيراً إلى أنهم طرقوا أبواب الوزارة مراراً وتكراراً ومع ذلك تم تجاهل تخصصهم من الاحتياج السنوي المعلن من قبل وزارة الخدمة المدنية.

وتابع: أحد مسؤولي وزارة التعليم ممن قابلناهم اكتفى بالنصح بالتسجيل من جديد في تخصص التربية البدنية كون مستقبله الوظيفي أفضل من التربية الخاصة وهو الأمر الذي أدخل في نفوسنا حالة من اليأس.

وبين الخريجون أنهم التقوا في السابق الأمير خالد الفيصل عندما كان وزيراً للتعليم وطرحوا عليه قضيتهم، وأمر وقتها بفتح تحقيق قبل أن يتم تعيين وزير آخر هو عزام الدخيل، موضحين أنه عقد لهم ورشة عمل مطولة لبحث حلول لتوظيفهم منها: أن شركة موارد بشرية متخصصة سترى النور وستكون هي الطريق لتعيينهم في مجال التعليم، إلا أنها كانت مجرد وعود تخديرية انتهت بلا شيء.

وقالوا: إن وزارة التعليم لا ترى أهمية لتخصصهم لذلك تم تجاهله، موضحين أنها أكدت لهم أنها خفضت القبول فيه إلى ما نسبته 50% وأنها تتعذر في كل مرة بالأرقام الوظيفية.
 
وتابعوا: الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد بل عرض علينا الوزير الحالي أحمد العيسى حلين، يتمثل الأول في التوظيف بالمدارس الأهلية بينما يتمثل الحل الثاني في التوجه إلى بنك التسليف للاقتراض لإنشاء مشاريع خاصة، مطالبين وزارة التعليم بالالتفات إلى تخصصهم وذلك باستحداث وظائف جديدة لهم ضمن المفاضلات القادمة، ومؤكدين أن تخصصهم أصبح داعماً رئيساً لسوق البطالة وبسطات الخضار.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد برأت في وقت سابق ساحتها من مسألة استحداث الوظائف سواء تعليمية أو غيرها، مشيرة إلى أنها جهة تنفيذية وتنظيمية وتوجه بناء على ما يردها من احتياج من الجهات الأخرى.

بينما أكدت وزارة التعليم أن الاحتياج السنوي من الوظائف التعليمية يعتمد على التسرب من الوزارة مثل "تقاعد مبكر، تقاعد نظامي، وفاة، نقل خدمات"، وكذلك على عدد الوظائف المحدثة، مشيرة بأن ذلك يخضع لحسابات النمو المتوقع للعام الدراسي التالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خريجو "التربية الخاصة" يعانون تجاهل اختصاصهم للعام الرابع
سبق

ينتظر خريجو تخصص "التربية الخاصة" بالرياض حل قضيتهم العالقة في أروقة وزارة التعليم منذ سنوات طويلة، دون حلول أو ردود، لمشكلتهم المتمثلة في تجاهل اختصاصهم من الاحتياج السنوي منذ أربعة أعوام من قبل وزارة الخدمة المدنية.

وقال أحد الخريجين: إن القضية بدأت منذ نحو 4 سنوات، مشيراً إلى أنهم طرقوا أبواب الوزارة مراراً وتكراراً ومع ذلك تم تجاهل تخصصهم من الاحتياج السنوي المعلن من قبل وزارة الخدمة المدنية.

وتابع: أحد مسؤولي وزارة التعليم ممن قابلناهم اكتفى بالنصح بالتسجيل من جديد في تخصص التربية البدنية كون مستقبله الوظيفي أفضل من التربية الخاصة وهو الأمر الذي أدخل في نفوسنا حالة من اليأس.

وبين الخريجون أنهم التقوا في السابق الأمير خالد الفيصل عندما كان وزيراً للتعليم وطرحوا عليه قضيتهم، وأمر وقتها بفتح تحقيق قبل أن يتم تعيين وزير آخر هو عزام الدخيل، موضحين أنه عقد لهم ورشة عمل مطولة لبحث حلول لتوظيفهم منها: أن شركة موارد بشرية متخصصة سترى النور وستكون هي الطريق لتعيينهم في مجال التعليم، إلا أنها كانت مجرد وعود تخديرية انتهت بلا شيء.

وقالوا: إن وزارة التعليم لا ترى أهمية لتخصصهم لذلك تم تجاهله، موضحين أنها أكدت لهم أنها خفضت القبول فيه إلى ما نسبته 50% وأنها تتعذر في كل مرة بالأرقام الوظيفية.
 
وتابعوا: الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد بل عرض علينا الوزير الحالي أحمد العيسى حلين، يتمثل الأول في التوظيف بالمدارس الأهلية بينما يتمثل الحل الثاني في التوجه إلى بنك التسليف للاقتراض لإنشاء مشاريع خاصة، مطالبين وزارة التعليم بالالتفات إلى تخصصهم وذلك باستحداث وظائف جديدة لهم ضمن المفاضلات القادمة، ومؤكدين أن تخصصهم أصبح داعماً رئيساً لسوق البطالة وبسطات الخضار.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد برأت في وقت سابق ساحتها من مسألة استحداث الوظائف سواء تعليمية أو غيرها، مشيرة إلى أنها جهة تنفيذية وتنظيمية وتوجه بناء على ما يردها من احتياج من الجهات الأخرى.

بينما أكدت وزارة التعليم أن الاحتياج السنوي من الوظائف التعليمية يعتمد على التسرب من الوزارة مثل "تقاعد مبكر، تقاعد نظامي، وفاة، نقل خدمات"، وكذلك على عدد الوظائف المحدثة، مشيرة بأن ذلك يخضع لحسابات النمو المتوقع للعام الدراسي التالي.

13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
01:22 AM
اخر تعديل
14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
09:59 PM
"الخدمة المدنية": نتوجه بما يردنا من احتياج من الجهات الأخرى

خريجو "التربية الخاصة" يعانون تجاهل اختصاصهم للعام الرابع

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
19
17,182

ينتظر خريجو تخصص "التربية الخاصة" بالرياض حل قضيتهم العالقة في أروقة وزارة التعليم منذ سنوات طويلة، دون حلول أو ردود، لمشكلتهم المتمثلة في تجاهل اختصاصهم من الاحتياج السنوي منذ أربعة أعوام من قبل وزارة الخدمة المدنية.

وقال أحد الخريجين: إن القضية بدأت منذ نحو 4 سنوات، مشيراً إلى أنهم طرقوا أبواب الوزارة مراراً وتكراراً ومع ذلك تم تجاهل تخصصهم من الاحتياج السنوي المعلن من قبل وزارة الخدمة المدنية.

وتابع: أحد مسؤولي وزارة التعليم ممن قابلناهم اكتفى بالنصح بالتسجيل من جديد في تخصص التربية البدنية كون مستقبله الوظيفي أفضل من التربية الخاصة وهو الأمر الذي أدخل في نفوسنا حالة من اليأس.

وبين الخريجون أنهم التقوا في السابق الأمير خالد الفيصل عندما كان وزيراً للتعليم وطرحوا عليه قضيتهم، وأمر وقتها بفتح تحقيق قبل أن يتم تعيين وزير آخر هو عزام الدخيل، موضحين أنه عقد لهم ورشة عمل مطولة لبحث حلول لتوظيفهم منها: أن شركة موارد بشرية متخصصة سترى النور وستكون هي الطريق لتعيينهم في مجال التعليم، إلا أنها كانت مجرد وعود تخديرية انتهت بلا شيء.

وقالوا: إن وزارة التعليم لا ترى أهمية لتخصصهم لذلك تم تجاهله، موضحين أنها أكدت لهم أنها خفضت القبول فيه إلى ما نسبته 50% وأنها تتعذر في كل مرة بالأرقام الوظيفية.
 
وتابعوا: الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد بل عرض علينا الوزير الحالي أحمد العيسى حلين، يتمثل الأول في التوظيف بالمدارس الأهلية بينما يتمثل الحل الثاني في التوجه إلى بنك التسليف للاقتراض لإنشاء مشاريع خاصة، مطالبين وزارة التعليم بالالتفات إلى تخصصهم وذلك باستحداث وظائف جديدة لهم ضمن المفاضلات القادمة، ومؤكدين أن تخصصهم أصبح داعماً رئيساً لسوق البطالة وبسطات الخضار.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد برأت في وقت سابق ساحتها من مسألة استحداث الوظائف سواء تعليمية أو غيرها، مشيرة إلى أنها جهة تنفيذية وتنظيمية وتوجه بناء على ما يردها من احتياج من الجهات الأخرى.

بينما أكدت وزارة التعليم أن الاحتياج السنوي من الوظائف التعليمية يعتمد على التسرب من الوزارة مثل "تقاعد مبكر، تقاعد نظامي، وفاة، نقل خدمات"، وكذلك على عدد الوظائف المحدثة، مشيرة بأن ذلك يخضع لحسابات النمو المتوقع للعام الدراسي التالي.

شارك برأيك
27
53

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
3,933
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
3,959
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,990
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
3,232

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي
قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

بندر الشهري
عواجي.. فرد من آلاف

عواجي.. فرد من آلاف

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة