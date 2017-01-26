النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خطأ بمسمى بدل السكن يكلف موظفي التشغيل الذاتي ثلث رواتبهم!

وصفوا أنفسهم بالضحايا مطالبين وزارة الصحة بإعادة النظر في القرار

وصف عدد من موظفي برامج التشغيل الذاتي بوزارة الصحة، أنفسهم بضحية خطأ مسمى بدل السكن، أو بدل فرق الساعات، أو بدل التفرغ؛ مشيرين إلى أن هذا الخطأ يجعلهم يفقدون ثلث رواتبهم.

 

وقال عدد من موظفي التشغيل الذاتي لـ"سبق": كان هناك ساعات عمل أكثر يعملها موظف التشغيل الإداري من موظف الخدمة المدنية، وتم حينها -دون أن نعلم السبب- إقرار بدلٍ لهذه الساعات بمسمى "بدل سكن"، مع كتابة ملاحظة أن هذا البدل تعويض عن الساعات الإضافية، ومعتمد من قِبَل وزير الصحة السابق عبدالله الربيعة.

 

وأضافوا: "لكن تأثير هذا الخطأ ظهر بعد الأوامر الملكية الأخيرة التي تَضَمّنت إيقاف بعض البدلات؛ حيث تم معاملة هذا البدل معاملة بدل السكن بالإيقاف، ولم يُنظر إلى أنه هو ذاته "بدل التفرغ" الذي يُصرف للفنيين في وزارة الصحة نظير الزيادة في ساعات العمل؛ وذلك لطبيعة عمل وزارة الصحة على مدار الساعة بمناوبات غير مرغوب فيها أصلاً (كطبيعة بشرية)؛ فجاء البدل ليعوض الموظف عن أي مؤثرات تحدث من ضغط العمل".

 

وأشاروا إلى أن إيقاف البدل الذي يمثّل ثلث الراتب يضعهم في مأزق وضغط نفسي؛ لوجود التزامات مادية لسنوات قادمة وعمل لساعات طويلة أكثر من غيره من الموظفين بدون أي حوافز.

 

وناشد موظفي التشغيل بوزارة الصحة، أن يتم إعادة البدل إلى مسماه الصحيح واستمرار صرفه؛ أسوة بالوظائف التي لم يطرأ عليها تغيير في البدل؛ لأن مسمى البدل فيه فرق ساعات العمل الزائدة التي يبذلها الموظف من وقته وصحته ووقت أهله وأطفاله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خطأ بمسمى بدل السكن يكلف موظفي التشغيل الذاتي ثلث رواتبهم!
سبق

وصف عدد من موظفي برامج التشغيل الذاتي بوزارة الصحة، أنفسهم بضحية خطأ مسمى بدل السكن، أو بدل فرق الساعات، أو بدل التفرغ؛ مشيرين إلى أن هذا الخطأ يجعلهم يفقدون ثلث رواتبهم.

 

وقال عدد من موظفي التشغيل الذاتي لـ"سبق": كان هناك ساعات عمل أكثر يعملها موظف التشغيل الإداري من موظف الخدمة المدنية، وتم حينها -دون أن نعلم السبب- إقرار بدلٍ لهذه الساعات بمسمى "بدل سكن"، مع كتابة ملاحظة أن هذا البدل تعويض عن الساعات الإضافية، ومعتمد من قِبَل وزير الصحة السابق عبدالله الربيعة.

 

وأضافوا: "لكن تأثير هذا الخطأ ظهر بعد الأوامر الملكية الأخيرة التي تَضَمّنت إيقاف بعض البدلات؛ حيث تم معاملة هذا البدل معاملة بدل السكن بالإيقاف، ولم يُنظر إلى أنه هو ذاته "بدل التفرغ" الذي يُصرف للفنيين في وزارة الصحة نظير الزيادة في ساعات العمل؛ وذلك لطبيعة عمل وزارة الصحة على مدار الساعة بمناوبات غير مرغوب فيها أصلاً (كطبيعة بشرية)؛ فجاء البدل ليعوض الموظف عن أي مؤثرات تحدث من ضغط العمل".

 

وأشاروا إلى أن إيقاف البدل الذي يمثّل ثلث الراتب يضعهم في مأزق وضغط نفسي؛ لوجود التزامات مادية لسنوات قادمة وعمل لساعات طويلة أكثر من غيره من الموظفين بدون أي حوافز.

 

وناشد موظفي التشغيل بوزارة الصحة، أن يتم إعادة البدل إلى مسماه الصحيح واستمرار صرفه؛ أسوة بالوظائف التي لم يطرأ عليها تغيير في البدل؛ لأن مسمى البدل فيه فرق ساعات العمل الزائدة التي يبذلها الموظف من وقته وصحته ووقت أهله وأطفاله.

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
11:51 AM
وصفوا أنفسهم بالضحايا مطالبين وزارة الصحة بإعادة النظر في القرار

خطأ بمسمى بدل السكن يكلف موظفي التشغيل الذاتي ثلث رواتبهم!

A A A
بدر الجبل - تبوك
51
31,016

وصف عدد من موظفي برامج التشغيل الذاتي بوزارة الصحة، أنفسهم بضحية خطأ مسمى بدل السكن، أو بدل فرق الساعات، أو بدل التفرغ؛ مشيرين إلى أن هذا الخطأ يجعلهم يفقدون ثلث رواتبهم.

 

وقال عدد من موظفي التشغيل الذاتي لـ"سبق": كان هناك ساعات عمل أكثر يعملها موظف التشغيل الإداري من موظف الخدمة المدنية، وتم حينها -دون أن نعلم السبب- إقرار بدلٍ لهذه الساعات بمسمى "بدل سكن"، مع كتابة ملاحظة أن هذا البدل تعويض عن الساعات الإضافية، ومعتمد من قِبَل وزير الصحة السابق عبدالله الربيعة.

 

وأضافوا: "لكن تأثير هذا الخطأ ظهر بعد الأوامر الملكية الأخيرة التي تَضَمّنت إيقاف بعض البدلات؛ حيث تم معاملة هذا البدل معاملة بدل السكن بالإيقاف، ولم يُنظر إلى أنه هو ذاته "بدل التفرغ" الذي يُصرف للفنيين في وزارة الصحة نظير الزيادة في ساعات العمل؛ وذلك لطبيعة عمل وزارة الصحة على مدار الساعة بمناوبات غير مرغوب فيها أصلاً (كطبيعة بشرية)؛ فجاء البدل ليعوض الموظف عن أي مؤثرات تحدث من ضغط العمل".

 

وأشاروا إلى أن إيقاف البدل الذي يمثّل ثلث الراتب يضعهم في مأزق وضغط نفسي؛ لوجود التزامات مادية لسنوات قادمة وعمل لساعات طويلة أكثر من غيره من الموظفين بدون أي حوافز.

 

وناشد موظفي التشغيل بوزارة الصحة، أن يتم إعادة البدل إلى مسماه الصحيح واستمرار صرفه؛ أسوة بالوظائف التي لم يطرأ عليها تغيير في البدل؛ لأن مسمى البدل فيه فرق ساعات العمل الزائدة التي يبذلها الموظف من وقته وصحته ووقت أهله وأطفاله.

شارك برأيك
36
132

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
1,918
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
8,016
500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
4,249
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,500

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة

نِسَب محددة لعمالة كل دولة

عبدالرحمن المرشد
السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة