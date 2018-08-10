خلاف بين البلدية والمحافظة يتسبب في قطع التيار عن مهرجان تنومة

المحافظ لـ"سبق": المستثمر لم يلتزم بالعقد المبرم.. وإدارته تنفي

تسبب خلاف بين المستثمر المشغل لمهرجان صيف تنومة والبلدية والمحافظة في قطع التيار الكهربائي عن المهرجان.

وأمام هذا طالب عدد من الزوار والسياح الذين تفاجؤوا بقطع التيار الكهربائي عن المهرجان الذي يعد الوجهة السياحية الأولى في المحافظة أمير عسير الأمير فيصل بن خالد ونائبه سرعة التدخل لدفع عجلة السياحة ومعالجة الخلاف القائم بين إدارة مهرجان تنومة ومحافظتها وبلديتها بعيداً عن الإضرار بالسياحة.

وكانت بلدية تنومة قد قامت اليوم بقطع التيار الكهربائي عن مهرجان صيف تنومة الذي يقام تحت مظلة إمارة منطقة عسير والهيئة العامة للسياحة وأمانة المنطقة ممثلة في بلدية تنومة في إجراء عده عدد من المواطنين والسياح تعطيلاً للسياحة التي باتت صناعة ومصدر رزق.

بدورها نفت إدارة المهرجان إنذارها سابقاً، حيث إنها تعمل على ما تم توقيعه بينها وبين الجهات والأطراف المعنية وتقوم بإيداع مبالغ الإيجار على حساب شخص بعينه وليس حساباً رسمياً للمحافظة أو البلدية بصفة أسبوعية.

وأوضحت أن آخر إيداع قبل ثلاثة أيام بما يدحض اتهام الجهات المعنية بقطع التيار الكهربائي عن المهرجان بتأخر ومراوغة المستثمر في دفع الإيجار.

واستنكر السياح عدم وقوف المحافظة والبلدية مع المستثمر دعماً للسياحة، حيث يشهد المهرجان توافد آلاف الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها كل مساء.

وكان المستثمر والعارضون والسياح قد تفاجؤوا اليوم بقطع الكهرباء عن جميع أرجاء المهرجان، مستنكرين هذا الإجراء الذي شوه صورة السياحة وأساء إليها وكبد المستثمر والعارضين خسائر مالية فادحة بعد فساد بعض الأغذية والمأكولات المبردة وتوقف البيع لعدم وجود كهرباء فضلاً عن الإضرار بالسياح الذين توافدوا على المهرجان.

ورصدت "سبق" غياب النظافة وحاويات النفايات من أمام المهرجان فضلاً عن عدم تزيين الشارع والمجسم الجمالي الذي يقع على مدخل المهرجان.

من جهته قال مسفر الوادعي محافظ تنومة لـ"سبق" إن المستثمر لم يلتزم بالعقد المبرم بينه والجهة المعنية وإنه يماطل في دفع الإيجار، مؤكداً أنه بعد العرض عليه من قبل البلدية لم يمانع في اتخاذ أي إجراء يضمن إلزام المستثمر بدفع إيجار الموقع الذي يقع على أطراف المدينة ما نتج عنه قطع التيار الكهربائي عن المهرجان.