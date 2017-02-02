خلاف بين مواطنة وموظفة بمطار القاهرة يستدعي تدخّل السفارة

وكّلت محامياً لاتخاذ الإجراءات وضمان حقوق السيدة السعودية

نشب خلاف، صباح الْيَوْمَ الخميس، بين مواطنة سعودية وموظفة في مطار القاهرة الدولي قبل ساعات من الإقلاع إلى المملكة نتج عنه تخلّف المسافرة وعدم لحاقها بالطائرة المغادرة، وباشرت السفارة السعودية هناك الموقف، وجارٍ التدخل لحل النزاع بين السيدتين.

وأعلنت السفارة في القاهرة عن تلقّيها مكالمة من قبل مواطنة سعودية تشتكي من خلاف حصل مع عاملة في المطار، تدخلت على إثره شرطة السياحة بالمطار، وترتّب على ذلك الإجراء مغادرة الطائرة دون اللحاق بها، ووكّلت السفارة محامياً؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وضمان حق المواطنة السعودية.